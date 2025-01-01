临床概述视频生成器：简化医学解释

使用强大的文本转视频功能轻松创建引人入胜的患者教育和员工培训视频。

98/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
需要一个45秒的内部员工培训视频，以概述符合HIPAA的新数据处理程序，适用于医疗专业人员。该视频需要干净、专业的美学设计，屏幕图形突出关键点，并配有清晰的指导性旁白，由HeyGen的逼真AI化身呈现。
示例提示词2
考虑开发一个30秒的医疗营销广告，面向潜在患者和公众，推广一家新专科诊所的创新服务。其视觉风格必须现代且吸引人，采用鲜艳的色彩和欢快的背景音乐，利用HeyGen的多样化模板和场景，打造出精致、专业的外观。
示例提示词3
生成一个60秒的临床概述视频，准确呈现最近医学研究的发现。该视频面向医学教育者和研究人员，要求使用清晰的数据可视化进行高度权威和客观的视觉呈现，并通过先进的语音生成实现正式、清晰的旁白，以确保最高的医学准确性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

临床概述视频生成器的工作原理

高效创建专业、准确的临床概述视频，有效传达复杂的医学信息给患者和医疗专业人员。

1
Step 1
创建您的脚本
首先起草您的临床概述内容。将您的脚本粘贴到HeyGen中，利用我们的AI将文本直接转换为视频，使医学解释的创建变得简单。
2
Step 2
选择您的演示者
从多样化的AI化身中选择一位专业呈现您的临床信息，确保为患者提供清晰且引人入胜的传达。
3
Step 3
自定义和品牌化您的视频
结合您的标志和品牌颜色等自定义品牌控制，确保在整个医疗沟通中保持一致性和专业性。
4
Step 4
导出和分发
自动生成字幕/字幕以提高可访问性，然后导出您的视频，优化为各种纵横比和平台，以覆盖多元化的患者群体。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升员工培训效果

.

利用AI增强员工培训视频和临床支持材料，确保更高的参与度和更好的重要医学知识保留。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我们的医疗营销和沟通效果？

HeyGen使医疗机构能够通过AI化身和自定义品牌控制制作引人入胜的解释视频、诊所推广和社交媒体帖子。这大大简化了有效医疗活动和医学解释的创建过程。

我可以用HeyGen的AI视频生成器创建哪些类型的医学视频？

使用HeyGen，您可以生成多样化的医学视频，包括详细的临床概述视频、患者教育视频和员工培训视频，所有这些都可以从简单的文本脚本生成。我们的AI视频生成器支持为各种医疗沟通需求创建全面的内容。

HeyGen如何简化专业医疗视频的制作？

HeyGen通过将文本转化为专业的医疗视频，利用AI化身和逼真的语音生成，简化了视频制作过程。结合模板和场景以及自定义品牌控制，能够高效地创建高质量的内容。

HeyGen能否帮助制作面向多元化观众的患者教育视频？

是的，HeyGen通过字幕/字幕和多语言支持等功能，能够为多元化患者群体创建可访问的患者教育视频。这一功能支持更广泛的全球医疗推广，确保重要的医学信息有效地传达给更多人。