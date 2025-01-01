气候报告视频制作器：用AI创建有影响力的视频

快速创建专业气候报告。我们的AI可持续发展视频制作器将脚本转化为令人惊叹的视频，通过从脚本到视频的技术实现。

为环保消费者和学生创建一个60秒的教育视频，使用HeyGen的“AI可持续发展视频制作器”解释一个实用的可持续生活技巧。视觉风格应清新乐观，配以专业且鼓舞人心的旁白生成。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为大众开发一个30秒的社交媒体短片，突出“气候报告视频制作器”中的一个显著事实，以鼓励立即提高意识。该视频应使用HeyGen的媒体库/素材支持中的动态视觉效果，并配以有冲击力的音效，营造快速且紧迫的氛围。
示例提示词2
为企业可持续发展团队和教育机构设计一个45秒的信息视频，总结最近的地区气候挑战。视频应使用AI化身传递权威数据，并配有清晰的字幕/说明，以确保信息的可达性和详细信息的有效传达。
示例提示词3
为政策制定者和科学界制作一个详细的90秒片段，探讨未来气候预测情景。该视频必须以数据为驱动，视觉风格分析性强，利用HeyGen的从脚本到视频功能，精确阐述复杂的科学预测及其潜在影响。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

气候报告视频制作器的工作原理

轻松将您的气候数据和见解转化为引人入胜的专业视频，通过我们的AI可持续发展视频制作器吸引观众并传播意识。

1
Step 1
撰写您的气候脚本
首先输入您的气候报告文本。我们的平台利用从脚本到视频的技术，将您的书面内容无缝转换为视频的口头叙述。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过从多样化的模板和场景库中选择来增强您的报告。结合相关图像、数据可视化和专业背景，以有效展示您的气候发现。
3
Step 3
添加您的演示者
通过选择一个AI化身来个性化您的视频，以传递您的气候发现。您可以通过自定义旁白进一步完善您的演示，并应用品牌元素如徽标和颜色。
4
Step 4
生成并分享
一旦完成，生成您的完整气候报告视频。我们的在线视频制作器简化了整个制作过程，让您轻松导出并分享您的有影响力的信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强可持续发展培训

通过动态的、AI驱动的视频内容，提高气候和可持续发展培训项目的参与度和理解力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化气候报告视频的制作？

HeyGen通过先进的“AI视频制作器”技术，让您轻松制作专业的“气候报告视频制作器”内容。只需输入您的“从脚本到视频”文本，我们的“AI化身”以及逼真的“旁白生成”将使您的气候见解栩栩如生，简化整个制作过程。

HeyGen是否支持可持续发展视频的创意叙事？

当然！HeyGen是一个为创意表达而设计的“AI可持续发展视频制作器”。利用我们丰富的“模板和场景”以及“媒体库”来打造引人入胜的叙事，支持“提示原生视频创作”和“端到端视频生成”，传递有影响力的环保信息。

我的AI生成视频有哪些品牌控制选项？

作为一个多功能的“在线视频制作器”，HeyGen提供强大的“品牌控制”功能，允许您自定义徽标和颜色，确保您的“AI视频制作器”内容完美契合您的组织形象。这在所有沟通中保持一致性和专业性。

HeyGen能否为视频添加字幕和说明以提高可达性？

是的，HeyGen会自动为您的所有视频内容生成准确的“字幕/说明”，提高可达性和覆盖面，适用于多样化的观众。此功能对“教育视频”和气候预测信息尤为重要，确保您的重要信息在全球范围内被理解。