气候教育视频制作工具：创造有影响力的内容
快速制作教育视频，利用AI化身吸引您的观众并推动气候行动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为小企业主开发一个45秒的指导视频，展示减少碳足迹的三个简单步骤。这个可持续性视频应采用专业且简洁的信息图表风格视觉美学，使用HeyGen的从脚本到视频功能确保信息传递准确，并辅以专业设计的模板和场景，引导观众走向可持续实践。
示例提示词2
您的任务是制作一个30秒的动态社交媒体视频，目标是鼓励公众参与本地清理活动。视觉风格应为快节奏，配以激励人心的背景音乐，利用HeyGen的媒体库/素材支持，展示有影响力的环境行动画面，并通过字幕/说明文字突出显示关键信息，以最大化参与度并确保对关注气候变化视频的广大观众的可访问性。
示例提示词3
考虑创建一个50秒的教育视频，讲述一个成功的社区主导的可再生能源项目的励志故事。该视频面向环境爱好者和学生，应该具有纪录片般的视觉质量，配以振奋人心的配乐，使用HeyGen的AI化身讲述社区成员的见证，并使用纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种教育平台，体现出有效的视频创作以推动积极变革。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
粘贴您的气候教育脚本
通过粘贴您的气候教育脚本，将书面内容转化为引人入胜的视频。我们的**从文本到视频的创建**功能将立即为您的叙述做好制作准备。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
选择合适的**AI化身**来传达您的信息，增强参与度。探索我们的场景和模板库，以有效地可视化您的气候主题。
3
Step 3
添加专业旁白和字幕
利用**旁白生成**为您的教育内容创建自然的音频。自动添加字幕和说明文字，以确保可访问性和更广泛的传播。
4
Step 4
导出并分享您的教育视频
完成您引人入胜的气候教育视频，并以各种纵横比导出。分享您的**教育视频**，以告知和激励您的观众。
常见问题
HeyGen如何简化教育视频的制作？
HeyGen通过AI化身和从文本到视频的生成功能，帮助您创建引人入胜的教育视频。利用多种视频模板，快速制作任何主题的引人注目的教育内容。
HeyGen可以用作气候教育视频制作工具吗？
当然可以，HeyGen是一个理想的可持续性视频制作工具，非常适合制作有影响力的气候变化视频。其AI驱动的平台帮助您快速创建引人注目的气候教育视频，以启发和激励行动。
HeyGen有哪些功能使其成为有效的解说视频制作工具？
HeyGen通过可定制的AI化身和简单的从文本到视频功能简化了解说视频的制作。您还可以利用丰富的视频模板，高效制作引人入胜的培训视频和解说视频。
HeyGen如何支持社交媒体创意视频制作？
HeyGen通过其直观的界面和品牌控制，轻松实现社交媒体视频的制作。轻松生成动态内容，利用AI化身和旁白生成，在任何平台上脱颖而出。