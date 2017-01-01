客户培训视频制作工具：使用AI创建引人入胜的视频

通过从脚本到视频的设计，打造强大的客户培训视频，推动更好的员工入职培训。

想象一个60秒的吸引人培训视频，向新客户展示服务的核心功能。这种专业且友好的视觉风格，配以清晰的屏幕文字和欢快的AI配音，充分利用HeyGen的AI虚拟形象，使复杂的客户培训变得易于理解，适合广泛的客户群体。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的员工入职视频，介绍新员工公司文化和基本程序。干净的企业视觉美学，结合专业的AI配音，依靠HeyGen的从脚本到视频功能，制作引人入胜的培训视频，并提供清晰的字幕以提高可访问性。
示例提示词2
为内部团队制作一个30秒的操作指南视频，专注于新软件更新的快速技术培训。采用动态信息图表风格的视觉方法，配以简洁的解释和背景音乐，利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持，视觉增强关键知识共享点，并通过AI配音实现清晰传达。
示例提示词3
制作一个90秒的客户培训视频，旨在为现有用户提供高级技巧，达到最大程度的参与度。这种现代且易于跟随的视觉风格，包含清晰的演示和引人入胜的AI配音，使用HeyGen灵活的培训视频模板和场景，从脚本快速创建内容。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户培训视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的客户培训视频。利用AI虚拟形象和智能功能简化复杂信息，确保您的客户高效学习。

1
Step 1
使用AI虚拟形象创建引人入胜的内容
首先撰写您的培训脚本。然后，选择一个逼真的AI虚拟形象来展示您的内容，为您的客户培训视频增添人性化的触感，无需相机或工作室。
2
Step 2
添加专业音频和视觉效果
通过添加多种语言的专业AI配音或上传您自己的音频来增强您的培训，提供清晰的指令。结合我们丰富的素材库中的相关媒体，使您的内容在视觉上更加丰富。
3
Step 3
通过可访问性和品牌化进行优化
自动生成准确的字幕，使您的客户培训视频对所有学习者都可访问。应用您的品牌颜色和标志，确保一致且专业的外观。
4
Step 4
导出并分享您的培训
满意后，将您的高质量客户培训视频导出为适合任何平台的各种纵横比。分享您的成品，为您的客户提供有价值的知识。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂信息

.

将复杂的技术培训或操作指南转化为清晰、易于理解的视频，利用AI使知识共享更有效。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的培训视频的制作？

HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和AI配音，将脚本转化为专业内容，非常适合员工入职和客户培训视频。这一过程显著减少了视频制作通常所需的时间和资源。

是什么让HeyGen成为L&D团队强大的AI视频生成器？

HeyGen是一个强大的AI视频生成器，为L&D团队提供直观的工具和多样的培训视频模板。这使他们能够快速创建高质量的学习内容，促进高效的知识共享，并提高整体培训效果。

HeyGen能否有效支持技术培训和操作指南视频的开发？

当然可以。HeyGen是理想的客户培训视频制作工具，非常适合技术培训和操作指南视频。凭借精确的AI配音和自动字幕功能，HeyGen确保任何技术主题的指令清晰、易于访问且全面。

HeyGen如何帮助在所有培训视频中保持品牌一致性？

HeyGen允许用户在培训视频中保持强大的品牌一致性，通过整合自定义标志、品牌颜色和公司特定的AI虚拟形象。这确保了每个制作的视频都能专业地反映您的品牌身份，创建与观众产生共鸣的引人入胜的视频。