强大的客户成功视频制作工具为您的业务助力
通过自动化的客户成功视频推动更强的客户关系和增长。快速将任何脚本转化为引人入胜的故事，使用从脚本到视频的文本转换功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内部利益相关者和现有客户设计一个60秒的信息丰富的成果报告视频制作，解释详细的项目成功，采用专业的视觉风格，完美融合数据可视化。通过从脚本自动生成的字幕/说明确保清晰度，使这些专业视频更具可访问性和影响力。
开发一个30秒的真实客户推荐视频，专为社交媒体平台设计，旨在鼓励社交分享。视觉风格应个人化且直接，利用AI化身展示满意客户的关键引言，使信息更具吸引力和亲和力。
为广泛的客户群体制作一个90秒的可扩展客户成功更新视频，强调一致的品牌形象和清晰的沟通。视觉风格应使用预设计的模板和场景以保持品牌外观，结合引人注目的视觉效果和自定义图形，告知并安抚用户关于最近的成就。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化客户成功视频的制作？
HeyGen是一个AI视频制作工具，通过自动化视频创建简化了生成有影响力的客户成功视频的过程。我们的平台让您可以轻松高效地制作展示真实客户推荐和成果的专业视频。
我可以使用AI化身个性化我的客户推荐视频吗？
可以，HeyGen允许您利用AI化身个性化您的客户推荐视频，使其更具吸引力和亲和力。您还可以使用我们的从脚本到视频的文本转换功能和高级旁白生成功能，确保信息传达清晰一致。
我的客户成功故事有哪些品牌控制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制选项，包括添加自定义标志和品牌颜色，确保所有客户成功视频完美契合您的品牌形象。我们的可定制模板和易于编辑的工具帮助轻松保持专业和品牌一致的外观。
HeyGen如何帮助我分享专业的客户成果视频？
作为一个一体化视频制作平台，HeyGen允许您创建高质量的客户成果视频，并轻松在各种社交媒体平台上分享。通过自动字幕/说明和纵横比调整等功能，您的专业视频将被优化以实现最大范围和参与度。