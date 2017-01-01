客户提案视频生成器：更快达成交易
轻松创建专业、引人入胜的视频提案，利用AI驱动的语音生成技术打造引人注目的推介。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个为营销或创意机构量身定制的45秒“视频提案”，用于推销高价值设计项目。美学风格应现代且充满活力，结合动画元素和引人入胜、充满热情的音轨。利用HeyGen的先进“AI化身”添加个性化元素，使提案在潜在客户中留下深刻印象。
为B2B服务提供商制作一个有说服力的90秒“AI提案视频生成器”演示，解释复杂的技术解决方案。视频应具有流畅、信息丰富的视觉风格，配以清晰的数据可视化和权威、令人安心的旁白。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将详细的技术说明转换为精美、易懂的演示，适合高管级客户。
开发一个充满活力的30秒“视频推介”，专为创业公司创始人设计，以快速吸引投资者的兴趣。视觉风格应快速且鼓舞人心，使用鲜艳的色彩和积极向上的激励性声音。利用HeyGen强大的“语音生成”和“纵横比调整与导出”功能，打造一个简洁而有影响力的演示，吸引风险投资家的注意力，适用于各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI提案视频生成器如何帮助达成交易？
HeyGen让您能够轻松创建引人入胜的AI提案视频，整合AI化身和从文本到视频的技术，以专业、高质量的视频推销您的服务，吸引客户并有效达成交易。
我需要高级编辑技能才能使用HeyGen创建视频提案吗？
完全不需要。HeyGen为每个人设计，允许您使用现成的模板和直观的从文本到视频技术创建引人入胜的销售提案视频，无需任何编辑经验即可获得精美的结果。
HeyGen提供哪些视频提案的品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够通过自定义您的标志、品牌颜色和个性化模板来定制您的视频提案。这确保每个视频推介都与您的公司形象完美契合，提升专业性。
HeyGen能为我的客户提案视频生成语音和字幕吗？
是的，HeyGen提供先进的AI驱动语音生成和自动字幕/说明，确保您的客户提案视频具有专业性、可访问性，并通过清晰的音频和同步文本实现最大影响力。