客户外联视频制作工具：提升您的响应率
使用逼真的AI化身创建个性化视频外联，以提高参与度和响应率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的视频，专为希望提升个性化视频外联的销售代表设计。美学风格应现代且吸引人，展示各种AI化身在不同商业场景中的互动，配以友好且有说服力的音轨。强调HeyGen的“AI化身”如何革新个性化视频创作，使每次客户互动都独特且令人难忘。
开发一个1.5分钟的教学视频，针对希望在销售邮件中利用视频的B2B销售专业人士。采用直接且以结果为导向的视觉方法，展示有效视频信息的简洁示例，配以自信且信息丰富的声音。强调添加“字幕/说明”的简便性，确保即使在没有音频的情况下，重要信息也能引起潜在客户的共鸣，从而提高参与度和理解力。
想象一个30秒的宣传视频，面向小企业主和市场营销通才，展示高质量视频创作的简单性。视觉风格应动态且鼓舞人心，快速剪辑展示各种“模板和场景”的轻松定制，配以欢快且鼓舞人心的音轨。该视频将强调HeyGen丰富的“模板和场景”如何简化整个视频创作过程，实现无需复杂编辑的专业输出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI化身实现从文本到视频的创作？
HeyGen利用先进的AI化身将您的脚本转化为引人入胜的视频内容。只需输入文本，选择一个化身，HeyGen就会生成专业的视频自动化，并同步生成旁白和字幕/说明。
HeyGen能否与现有的CRM系统集成进行视频外联？
是的，HeyGen支持CRM集成，以简化您的个性化视频外联。这使得销售团队可以自动化视频发送，直接从CRM中增强跟进并提高响应率。
HeyGen视频的品牌定制选项有哪些？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您添加徽标和自定义颜色，以确保所有视频创作中的品牌一致性。这有助于保持每个视频的专业外观。
HeyGen是否提供视频性能跟踪工具？
当然，HeyGen包括分析和参与度跟踪功能，以监控个性化视频活动的表现。这有助于您了解观众互动并有效优化视频外联策略。