Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个60秒的引人入胜的说明视频，面向项目经理，展示ClickUp的高级报告功能。该视频应采用专业、现代的视觉风格，配以HeyGen的AI虚拟形象和从脚本生成的视频功能提供的清晰、信息丰富的解说，提供有价值的指导内容。
为新员工入职培训开发一个30秒的培训视频，重点介绍如何浏览ClickUp工作区的基础知识。视频应具有欢迎且有条理的视觉美感，配以清晰的音频和基本的字幕/说明文字，使用HeyGen轻松生成，确保所有人都能全面学习。
为经验丰富的ClickUp用户制作一个动态的50秒操作培训视频，演示平台内高效的工作流程自动化。采用专业且专注的视觉方法，结合HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保教学内容在各个平台上有效传递。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的培训视频制作？
HeyGen通过利用AI驱动的工具简化了引人入胜的培训视频制作。用户可以快速使用AI虚拟形象和可定制模板从脚本生成指导内容，简化整个教程视频制作流程。
我可以用HeyGen制作哪些类型的视频教程？
使用HeyGen，您可以创建各种视频教程，包括引人入胜的说明视频、全面的操作培训视频以及动态的员工入职内容。平台的AI虚拟形象和语音生成功能增强了任何指导内容的学习体验。
HeyGen是否支持视频教程的高级功能？
是的，HeyGen提供强大的功能来增强您的视频教程。您可以利用AI虚拟形象、添加字幕/说明文字、整合品牌控制，并包含行动号召（CTA），使您的内容更有效和专业。
HeyGen能否将我的脚本变成完整的教程视频？
当然，HeyGen是一款强大的教程视频软件，旨在将您的书面脚本直接转化为完整的视频教程。只需输入您的脚本，HeyGen的AI就会生成带有语音解说和可选字幕的视频，使过程变得轻松。