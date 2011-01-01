快速销售成功的清仓广告视频制作
通过我们易于使用的平台和AI驱动的文本转视频功能，将您的销售促销瞬间转化为引人入胜的视频广告，达到最大效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为电商品牌开发一个15秒的清仓促销视频，目标是吸引以移动设备为主的社交媒体购物者。视频需要快速现代的美学风格，明亮的视觉效果和流行的音效，确保有明确的行动号召。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，完美适配各种社交平台。
为营销专业人士制作一个45秒的精致广告视频，展示清仓产品线。视觉风格应专业且流畅，使用AI虚拟形象以权威但吸引人的方式解释价值和折扣。音频应为清晰的信息性旁白。
制作一个60秒的视频广告，目标是零售经理，他们需要详细的促销视频用于店内展示和在线活动。视觉和音频风格应具解释性和吸引力，略带电影感，并生成温暖、亲切的旁白，描述全面的清仓活动及其多样的产品类别。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人注目的清仓广告视频？
HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和文本转视频功能，简化了有影响力的清仓广告视频的制作，使您的促销视频有效地脱颖而出。
HeyGen能否简化社交媒体促销视频的制作过程？
当然可以，HeyGen是一个易于使用的视频广告制作工具，提供多种视频模板和自定义选项，确保您的广告视频经过纵横比调整后完美适配社交媒体平台。
HeyGen提供哪些功能来增强广告视频？
HeyGen提供强大的工具来增强您的广告视频，包括AI语音生成、全面的品牌控制和访问庞大的媒体库，让您能够制作出具有强烈行动号召的专业内容。
HeyGen是否包含AI虚拟形象和动画功能用于视频广告？
是的，HeyGen将AI虚拟形象和动画功能直接集成到您的视频广告中，使您能够快速高效地使用集成的视频编辑器创建引人入胜的动态促销视频。