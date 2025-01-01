动态学习的终极课堂视频制作工具
简化课堂视频创作。通过从脚本到视频的转换，立即将任何脚本变成引人入胜的教育内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小学教师开发一个30秒的介绍视频，欢迎他们的班级进入新的太空探索单元，视频中有一个友好的AI化身，背景是一个色彩缤纷、充满吸引力的教室环境，并利用HeyGen的模板和场景进行快速且吸引人的设置。
制作一个60秒的学校公告视频，面向家长和监护人，详细介绍即将举行的家长教师会议，采用专业且简洁的视觉风格，配有动态文字动画和背景音乐，并通过HeyGen的媒体库/素材支持增强相关视觉效果和准确的字幕。
设计一个50秒的教育视频，由一名中学生展示他们对历史人物的研究，采用动态且信息丰富的视觉风格，具有无缝过渡和清晰的音频，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种分享平台，并结合HeyGen的媒体库/素材支持来说明关键点。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化教育视频创作？
HeyGen通过使用AI化身和从文本到视频的功能，革新了教育视频创作。这简化了流程，使得动态且引人入胜的学习视频能够吸引学生。
HeyGen为课堂使用提供了哪些模板？
HeyGen提供了多样化的动画模板和场景，专为课堂视频制作而设计。我们直观的拖放界面确保教育者无需视频编辑技能即可创建令人惊叹的视频课程。
我可以在哪里分享HeyGen生成的教育内容？
HeyGen使您可以轻松地将完成的教学视频直接分享至Google Classroom或您偏好的LMS平台，促进无缝的课堂协作。这确保了您的学生能够立即访问以增强他们的在线学习体验。
HeyGen是否提供创建动态解说视频的工具？
是的，HeyGen提供强大的AI编辑工具和配音生成功能，以制作动态解说视频和专业视频演示。利用我们广泛的媒体库和字幕功能，无需复杂的视频编辑工具即可制作引人入胜的内容。