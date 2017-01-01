课堂更新视频生成器：创建引人入胜的视频

使用我们强大的从脚本到视频功能，快速将课程计划转化为引人入胜的视频更新。

为小学生家长制作一个充满活力的45秒课堂更新视频，采用温暖友好的视觉风格和欢快的音轨。利用HeyGen的“AI虚拟形象”和“语音生成”功能，突出每周的关键成就和即将到来的活动，制作一个让家长期待收到的视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个引人入胜的60秒视频，向高中生解释一个复杂的“项目式学习”作业，采用动态视觉风格，配以激励人心的背景音乐和屏幕文字。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能清晰地概述目标，并使用“字幕/说明”确保所有学生都能访问，将枯燥的“课堂内容”转变为令人兴奋的预览。
示例提示词2
为同事教师开发一个快速的30秒教学视频，展示一个新的“视频编辑工具”工作流程，采用清晰、专业的视觉风格和精确的旁白。利用HeyGen的“模板和场景”快速创建，并整合“媒体库/素材支持”添加相关的B-roll镜头，提供一个简明的指南，方便忙碌的教师日程。
示例提示词3
为学生、教职员工和更广泛的学校社区设计一个动态的90秒视频集锦，以庆祝学生成就，采用庆祝性的蒙太奇风格视觉和振奋人心的音乐。这款“AI课堂视频制作器”作品应利用“纵横比调整和导出”适应各种显示格式，并从“媒体库/素材支持”中汲取灵感，增强视觉叙事，创造一个真正难忘且“引人入胜的视频”体验。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

课堂更新视频生成器的工作原理

使用AI快速创建专业且引人入胜的课堂视频更新，节省时间并增强与学生和家长的沟通。

1
Step 1
创建您的脚本或内容
首先概述您的课堂更新信息。您可以撰写完整的脚本或上传现有文本，我们的AI将使用这些文本进行从脚本到视频的生成，将您的想法转化为动态演示。
2
Step 2
选择视觉效果和语音
从多种专业AI虚拟形象中选择以传达您的信息。通过使用语音生成进行旁白，进一步增强您的视频，确保清晰且引人入胜的传递。
3
Step 3
自定义和完善您的视频
通过标志和颜色等品牌控制个性化您的更新。添加互动视频元素、字幕或背景音乐，使您的课堂内容更加动态和吸引人。
4
Step 4
导出并分发您的更新
完成后，以您所需的纵横比导出您的课堂更新视频。可以直接分享或与您的学习管理系统（LMS集成）结合，方便学生和家长访问。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的课堂内容

通过将信息转化为引人入胜的AI视频，有效地阐明具有挑战性的主题并传递引人入胜的课堂内容。

background image

常见问题

HeyGen如何改变课堂更新视频？

HeyGen使教育工作者能够轻松创建专业且引人入胜的课堂更新和课程计划视频。我们的AI视频生成器简化了内容创作，是现代学习环境中理想的AI课堂视频制作器。

是什么功能让HeyGen视频对学生具有吸引力？

HeyGen提供动态功能，如逼真的AI虚拟形象和可定制的模板，以制作高度吸引人的视频。您可以轻松从脚本生成自然的语音旁白，确保您的课堂内容吸引学生的注意力。

HeyGen是否简化了从脚本创建视频内容的过程？

是的，HeyGen通过其直观的从脚本到视频功能显著简化了视频创作过程。这个强大的功能结合先进的语音生成，作为一个全面的视频编辑工具，快速将您的课程计划转化为精美的视频内容。

我可以使用HeyGen的工具自定义我的课堂视频吗？

当然可以！HeyGen提供广泛的自定义选项，包括各种模板和品牌控制，如标志和颜色。这确保了您的课堂内容保持一致的外观和风格，适合从简短更新到全面在线课程的所有内容。