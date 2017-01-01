轻松为教师制作课堂教程视频

轻松创建引人入胜的教育视频。利用我们直观的模板和场景简化您的视频创作。

为K-5年级的学生和他们的老师创建一个引人入胜的45秒解释视频，将光合作用等复杂的科学主题分解为易于理解的部分。视觉风格应明亮且动画化，配有热情、清晰的旁白和欢快的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象，赋予一个友好、一致的角色生命，增强参与度，使教育视频制作过程无缝衔接。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个60秒的课堂教程视频制作快速指南，供高中教师在社交媒体上分享，介绍一个新项目或总结一周的课程。该视频应采用现代、简洁的白板动画风格，配以友好、信息丰富的声音和柔和的背景音乐。利用HeyGen的预制模板和场景，快速组装出专业外观的内容，无需广泛的设计经验。
示例提示词2
为大学生制作一个动态的30秒互动视频，展示一个具有挑战性的工程原理，采用生动的动态图形和分屏效果。音频应保持严肃但引人入胜的语调，配以清晰、明了的解说。使用HeyGen的从脚本到视频的文本功能，快速生成精美的旁白，展示AI视频工具在高等教育中的强大功能。
示例提示词3
开发一个50秒的教育视频项目，针对中学英语学习者，重点讲解句子结构。视觉风格应平和且支持性强，结合清晰、慢速的解说和视觉提示来强化概念。关键是显示由HeyGen生成的显著字幕，以帮助理解，使视频创作对所有学生都可访问。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

课堂教程视频制作的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建引人入胜的课堂教程和教育内容，从脚本到分享简化视频制作。

1
Step 1
创建您的教育内容
通过HeyGen的AI将您的课程计划或脚本转化为引人入胜的视频内容。轻松从文本生成视频，制作引人入胜的教育视频。
2
Step 2
添加AI虚拟形象和旁白
使用逼真的AI虚拟形象让您的教程栩栩如生。利用先进的AI视频工具，增强清晰度和参与度，使复杂主题易于学生理解。
3
Step 3
选择模板并优化
从多种专业模板中选择并轻松自定义您的视频。组织场景，添加媒体，确保您的教程流畅无阻。
4
Step 4
导出并分享您的教程
完成您的课堂教程，并以多种格式和纵横比导出。跨平台分享您的高质量解释视频，有效地接触学生。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂主题

.

将具有挑战性的主题简化为清晰、易懂的解释视频，使所有学生都能接触到并参与其中。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的解释视频的制作？

HeyGen通过AI视频工具轻松将脚本转化为动态内容，帮助用户制作专业的解释视频。您可以利用现成的模板和媒体库来加速视频创作过程。

我可以在HeyGen中自定义视频模板以匹配我的品牌吗？

可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您使用特定的标志和颜色定制模板和场景。这确保了您的所有视频内容，从教育视频到社交媒体帖子，都保持一致的品牌形象。

HeyGen提供哪些AI视频工具用于视频创作？

HeyGen集成了先进的AI功能，如AI虚拟形象、从脚本到视频的文本功能和旁白生成，以简化视频创作。这些工具能够高效地制作多样化的内容，包括为教师和学生制作的课堂教程视频。

HeyGen是否包含视频编辑和可访问性功能？

HeyGen自动生成字幕以增强所有观众的可访问性。此外，您可以轻松调整各种平台的纵横比，并使用拖放编辑工具来完善您的视频内容。