教师课堂培训视频：简单且引人入胜

通过引人入胜的教学视频提升专业发展，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
一段45秒的视频，专注于教师的专业发展机会，展示如何使用数字资源整合创意课程计划。此内容应面向希望扩展课程对齐教学方法的教育者，采用简洁现代的美学风格，配以通过HeyGen的语音生成功能轻松生成的专业旁白。
示例提示词2
考虑制作一段30秒的视频，通过展示创新方法来提升教师的识字能力和增强学生在课堂上的发言权。这段简短而有影响力的内容，适合致力于以学生为中心学习的教育者，应该采用温暖、吸引人的视觉风格，并配以鼓励性的旁白，通过HeyGen的字幕功能使其更加易于访问和引人入胜。
示例提示词3
在一段60秒的培训视频中突出有效的评估策略，特别展示教师如何利用Google Classroom等工具实现流畅的评分和反馈。这个视频非常适合拥抱数字平台的教育者，应该采用清晰的教程风格视觉方法，配以冷静、信息丰富的叙述，通过使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松创建。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

教师课堂培训视频的工作原理

使用HeyGen的直观平台，将您的教育内容转化为引人入胜的教师课堂培训视频，轻松提升专业发展。

1
Step 1
创建您的课程脚本
起草您的教学视频内容，然后使用从文本到视频功能将您的脚本变为现实。
2
Step 2
选择您的演示者
从多样的AI虚拟形象中选择，以有效传达您的信息给教师。
3
Step 3
添加必要元素
通过自动生成字幕增强与课程对齐视频的可访问性。
4
Step 4
导出您的培训视频
轻松以各种纵横比导出您的专业发展内容，准备好整合到您的课程中。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作专业发展片段

快速创建和分享简短、引人入胜的AI驱动片段，用于微学习、课堂管理技巧或专业发展更新。

常见问题

教师如何高效创建高质量的课堂培训视频？

HeyGen赋能教师使用“AI虚拟形象”和“从文本到视频”功能制作专业的“课堂培训视频”。教育者可以轻松将“课程计划”转化为引人入胜的“教学视频”，使用HeyGen“平台”上提供的多种“模板”。

HeyGen是否支持创建与课程对齐的专业发展视频？

当然可以。HeyGen支持制作与“课程对齐”的视频，非常适合“专业发展”和“课程”。您可以通过自定义“品牌控制”保持品牌一致性，并通过“字幕”确保可访问性。

HeyGen如何提升教学视频中的学生参与度和可访问性？

HeyGen通过“语音生成”和支持“多语言”等功能提升“教学视频”，使内容更易于访问。这支持“学生发声”，通过以多样且引人入胜的格式呈现信息，改善“识字”成果，为“教师”提供帮助。

HeyGen是否是一个适合没有丰富视频编辑经验的教师使用的平台？

是的，HeyGen被设计为一个直观的“平台”，让“教师”利用“AI”进行视频创作。其“从文本到视频”功能和丰富的“模板”简化了流程，让教育者专注于内容创作而非复杂的编辑。