课堂支持视频生成器：吸引学生
赋能教育工作者使用AI化身即时创建引人入胜的视频课程并定制内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为教师创建一个30秒简明教程，展示如何快速生成专业公告或课程介绍。视觉风格应简洁、现代且直接，屏幕上文字覆盖突出关键步骤，配以专业但亲切的旁白。此视频展示了教育工作者如何使用HeyGen直观的“从脚本到视频”功能，轻松将简单文本转化为引人入胜的视觉课程。
开发一个45秒的教学视频，面向在线课程创作者和教师，展示为多样化学习需求定制教育材料的灵活性。视觉美学应简洁且信息丰富，动态场景转换展示各种定制选项，配以平静而鼓励的旁白。强调如何通过课堂支持视频生成器轻松添加多语言字幕/说明，利用HeyGen确保所有学生都能获得学习资源。
制作一个60秒的宣传片，面向准备制作引人入胜的视频演示的教育工作者和学生，突出多媒体集成的简便性。此视频应具有动态、快节奏的视觉风格，流畅地整合各种库存媒体资产和互动屏幕图形，配以充满活力和鼓舞人心的声音。它展示了如何通过课堂支持视频生成器快速创建演示视频，利用HeyGen丰富的媒体库/库存支持来丰富任何教育主题。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升课堂视频创作？
HeyGen通过AI赋能教育工作者轻松创建引人入胜的视频。凭借多样化的模板和AI化身，它作为一个强大的课堂支持视频生成器，将课程转化为动态内容供学生使用。
HeyGen为视频内容提供了哪些AI化身？
HeyGen提供了多种逼真的AI化身，可以将您的文本转化为生动的视频。您可以通过各种风格和声音定制您的视频，确保您的演示专业且引人入胜。
HeyGen适合制作专业的在线课程和演示吗？
当然。HeyGen专为高效视频创作而设计，非常适合开发高质量的在线课程和引人入胜的演示。其生成视频功能允许用户快速制作精美内容，节省大量时间和资源。
HeyGen能帮助本地化视频课程以适应多元化学生群体吗？
是的，HeyGen支持多语言配音，使教育工作者能够创建面向全球学生的基于视频的课程。此功能确保您的课堂内容能够有效地与多元化的学习者产生共鸣。