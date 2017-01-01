课堂教学视频生成器：创建引人入胜的课程
通过动态课程赋能教师和学生。使用HeyGen的文本转视频功能从脚本中即时创建引人入胜的教育内容。
开发一个针对学生的简洁30秒课堂教学视频，其中一个友好的AI化身通过HeyGen的AI化身功能创建，快速回顾一个复杂的科学概念。音频应利用从脚本到视频的文本转视频功能进行清晰、现代的叙述，配以简洁的视觉美学以增强理解。
为教育工作者制作一个信息丰富的60秒解释视频，展示一种新的协作学习技术。该视频制作应利用HeyGen的媒体库/素材支持以提供引人入胜的视觉效果，并包括准确的字幕/说明以提高可访问性，呈现出简洁、动态且节奏良好的视觉风格，配以清晰、权威的叙述。
为教师设计一个简短的20秒视频，总结最近专业发展会议的关键要点，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台。视频应完全从简洁的脚本生成，使用文本转视频创建功能，具有强烈的视觉风格和精确的叙述，以高效且专业地传达信息。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升教育视频的制作？
HeyGen是一款AI教育视频制作工具，可以将文本转化为视频，使教育工作者能够轻松生成AI视觉效果和解释视频。它简化了视频制作过程，让教师专注于内容，而HeyGen负责视觉制作。
HeyGen是否提供课堂教学视频的模板？
是的，HeyGen提供多种专为课堂教学视频生成和演示设计的模板。这些可定制的视频模板帮助教育工作者快速创建引人入胜的课程和培训视频，无需从头开始。
有哪些教育内容的自定义选项？
HeyGen提供广泛的选项来定制视频内容，包括AI化身和逼真的AI语音。教育工作者可以根据课程需求调整每个方面，确保他们的教育视频独特且符合特定的学习目标。
HeyGen如何简化教育视频的制作过程？
HeyGen通过从脚本到视频的直观创建简化了教育视频的制作过程。其AI视频生成器简化了整个工作流程，帮助教育工作者快速高效地为学生生成高质量的AI视觉效果和内容。