Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的活力解说视频，面向小企业主，展示如何创建引人注目的产品演示。视觉风格应明亮且充满活力，展示HeyGen的“AI化身”与产品模型互动，并配以从“媒体库/库存支持”中获取的欢快、免版税音乐。目标是展示他们如何轻松利用AI制作视觉故事，以吸引观众。
为社交媒体营销人员开发一个30秒的快节奏视频，旨在突出新产品功能。视觉和音频风格应时尚且视觉丰富，结合动态文本动画和吸引人的背景音乐。强调“从脚本到视频”结合自动“字幕/说明”如何使创建简短、影响力强的动画变得简单易行，适合在各种平台上快速消费。
为人力资源部门设计一个90秒的专业培训视频，重点介绍新员工入职流程。视觉风格应温暖且清晰，结合真实的库存镜头和细腻的动画叠加，配以通过HeyGen的“配音生成”功能生成的平静、权威的配音。展示“纵横比调整和导出”如何实现跨不同内部沟通渠道的无缝部署，提供精致的企业视频风格。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
如何使用HeyGen创建引人入胜的解说视频？
HeyGen是一个直观的AI视频平台，简化了专业解说视频的创建。您可以轻松地将脚本转化为精美的视频，使用AI化身、广泛的模板和无缝的文本到视频创建功能。
HeyGen是否支持动画视频和广泛的自定义选项？
是的，HeyGen允许您制作动态动画视频，并提供广泛的自定义功能。我们的平台提供丰富的视觉库、自定义字体和品牌控制，确保您的AI视觉故事独特且专业。
HeyGen可以用于生成教育内容或培训视频吗？
当然可以，HeyGen是一个理想的课堂解说视频生成器，也是创建有影响力的教育内容和培训视频的强大工具。其用户友好的界面和先进的AI配音功能使复杂的概念易于传达。
HeyGen在多样化视频创建需求方面的用户友好性如何？
HeyGen具有用户友好的界面和拖放编辑器，旨在让任何人都能高效创建视频。您可以轻松利用AI化身、多样化的模板和强大的AI语音生成功能，制作高质量的MP4视频，无需事先的编辑经验。