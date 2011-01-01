简单易用的教师课堂教育视频制作工具
通过专业的模板和场景，帮助教师创建引人入胜的教育视频，提升学生学习效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的视频，面向高等教育学生，总结复杂科学理论的关键概念，用于“学习管理系统”中的“教育视频”。视觉美学应专业且简洁，包含屏幕文本和易于访问的“字幕/说明”，所有内容均通过提供的脚本使用“从脚本到视频”高效生成。
为教师制作一个60秒的视频，旨在通过动画旅程展示水循环来提高“学生参与度”。在多样的“模板和场景”中使用动态且色彩丰富的“AI头像”，并利用“媒体库/素材支持”中的引人入胜的视觉效果，创造一个引人入胜且互动的学习体验。
为教育工作者制作一个30秒的宣传视频，推广他们的“在线课程”，强调这个“教师视频制作工具”的便利性。视觉风格需要现代且鼓舞人心，优化用于各种社交平台，通过预先设计的“模板和场景”快速构建，突出课程的关键优势。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我在不进行复杂编辑的情况下创建引人入胜的教育视频？
HeyGen通过一个易于上手的界面，帮助教育者创建能够激发学生参与的教育视频。您可以利用我们多样的视频模板和动画角色，将您的脚本转化为动态的视频内容，无需技术技能。
HeyGen提供了哪些AI功能来简化教育视频制作过程？
HeyGen利用先进的AI编辑技术显著加快您的工作流程。我们的AI驱动教育视频制作工具允许您从文本生成视频，添加逼真的AI语音，并自动生成AI字幕，使视频制作高效且易于访问。
我可以使用HeyGen为不同的学习管理系统或平台定制教育视频吗？
当然可以！HeyGen提供强大的工具来定制您的视频，包括品牌控制以匹配您机构的风格。这确保了您的教育视频能够无缝集成到学习管理系统和在线课程中，随时与您的学校社区分享。
HeyGen如何让教师轻松制作高质量的课堂视频演示？
HeyGen是一个直观的教师视频制作工具，简化了高质量课堂视频演示的创建。通过屏幕和网页录制、丰富的媒体库以及用户友好的拖放界面等功能，教师可以轻松制作专业内容。