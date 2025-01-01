课堂应用视频制作器：创建引人入胜的课程
赋能K-12教育工作者和学生制作引人入胜的教育视频，利用AI虚拟形象打造吸引人且互动的课程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为“学生”开发一个60秒的“动画演示”，概述一个复杂的科学项目。视觉风格应动态现代，配有欢快的背景音乐和清晰、热情的旁白。通过使用各种“模板和场景”创建此演示，突出其易用性，让学生专注于内容而非复杂的设计。
为“在线课程”设计一个30秒的片段，专门为大学讲师演示一个关键的学术原理。这个“教育视频”应保持简洁、信息丰富和专业的视觉风格，优先考虑学习者的理解。展示自动“字幕/说明”功能如何增强可访问性，使复杂主题对多元化的学生群体易于理解。
为“小学教师”制作一个40秒的介绍视频，向年轻的“学生”解释日常课堂常规。视频应包含有趣、色彩丰富的动画和友好、鼓励的声音。展示“语音生成”如何创建一致且清晰的旁白，确保所有学生在一个有趣的视频格式中理解期望。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助K-12教育工作者创建引人入胜的视频？
HeyGen是一款先进的AI视频工具，能够轻松地帮助K-12教育工作者和教师制作引人入胜的教育视频。它简化了视频制作过程，适合用于翻转课堂和在线课程的动态内容。
HeyGen为动画演示提供了哪些创意工具？
HeyGen提供了一套创意功能，用于制作引人注目的动画演示，包括可定制的AI虚拟形象和丰富的模板库。这使得开发视觉刺激和互动的视频应用成为可能，吸引学生的注意力。
HeyGen是否提供字幕等可访问性选项用于教育内容？
是的，HeyGen完全支持字幕/说明生成，确保所有教育视频和课堂应用对更广泛的观众可访问。此功能对于增强所有学生的学习体验至关重要。
HeyGen能否作为一个全面的视频创作平台满足各种需求？
当然，HeyGen作为一个强大的视频创作平台，提供了强大的AI视频工具，适用于内容制作的每个阶段。从文本转视频脚本到生成语音和应用品牌控制，它旨在实现多样化的内容输出。