课堂材料视频生成器：快速创建引人入胜的课程
通过我们的AI视频生成器，瞬间将课堂材料转化为引人入胜的培训视频，利用无缝的从脚本到视频技术。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的专业解释视频，面向公司员工，详细介绍新的公司费用报告系统。此培训视频应展示一个逼真的AI化身，呈现关键步骤，保持简洁的视觉美感，并配以不显眼的背景音乐，利用HeyGen的AI化身实现个性化且可扩展的演示风格。
制作一个简洁的30秒视频学习指南，面向高中生，总结第一次世界大战的起因。视觉呈现必须节奏快且以信息图表为主，利用HeyGen的清晰同步字幕/标题功能以帮助记忆并促进多样化的学习风格，并快速使用模板组装。
设计一个50秒的教学视频，面向普通学习者，演示如何使用流行软件进行基本的照片编辑。此视频创作项目应具有明亮的分步骤视觉风格，结合屏幕录制和文字覆盖，所有旁白均通过HeyGen的从脚本到视频功能自动生成，以简化内容生成过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化课堂材料视频和培训内容的创建？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，旨在简化教育者和培训师的视频创作。它让您能够轻松制作引人入胜的课堂材料视频和有效的培训视频，利用AI化身和从文本到视频的功能。
HeyGen提供哪些AI工具用于视频制作？
HeyGen提供强大的AI工具，包括可定制的AI化身和先进的从文本到视频转换功能，还能生成自然的配音。这大大加快了将脚本转化为专业视频学习指南或动画教育视频的过程。
HeyGen适合制作各种类型的教育和解释视频吗？
当然。HeyGen具有用户友好的界面和多样的模板，使其成为制作多样化内容的理想教育视频制作工具，从动画解释视频到全面的课堂材料。
我能确保我的HeyGen视频符合专业质量标准吗？
可以，HeyGen支持4K质量导出并自动生成字幕，确保您的视频项目看起来精致且易于访问。您还可以应用品牌控制，以确保所有视频创作的一致性和专业外观。