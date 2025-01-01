公民服务视频生成器：创建有影响力的公益广告

使用我们强大的从脚本到视频功能快速制作引人入胜的公民意识活动和解释视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的45秒“公民参与视频制作器”教育视频，面向高中生和首次投票者，解释地方选举的重要性。视频应包含动画元素，采用清晰、信息丰富的视觉风格，并由HeyGen的AI化身以专业、冷静的声音传达权威性和清晰度。
示例提示词2
为小企业主和社区领袖制作一个简洁的30秒视频，利用HeyGen的“公民服务视频生成器”功能，推广本地社区发展项目。视频应采用专业、直接的视觉和音频风格，利用预设计模板和场景进行快速、有影响力的沟通，促使参与。
示例提示词3
设计一个包容性的90秒视频，作为“AI视频代理”，以接触多元化的城市人群，包括非英语母语者，提高对可用本地公共卫生服务的认识。采用富有同情心和包容性的视觉风格，具有多样化的屏幕表现和清晰的叙述，并通过HeyGen的字幕功能增强可访问性和理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公民服务视频生成器的工作原理

使用我们的AI驱动工具快速高效地生成有影响力的公益广告和公民参与视频。

1
Step 1
创建您的项目
通过将您的脚本直接粘贴到我们的**公民参与视频制作器**中开始您的项目，立即将文本转化为视觉场景。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的**AI化身**中选择，以传达您的信息，为您的公民服务视频增添专业且亲切的面孔。
3
Step 3
应用品牌和配音
通过添加组织的标志和特定的配色方案来个性化您的视频，并轻松生成专业的配音。
4
Step 4
导出为公共访问
完成您的内容，并轻松将其导出为**公共访问视频**，优化适用于各种平台，准备好通知和吸引您的社区。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速创建公益广告（PSA）

迅速生成有影响力的公益广告，以有效传达紧急的社区信息。

常见问题

HeyGen如何作为公民服务视频生成器？

HeyGen使用户能够轻松成为公民服务视频生成器。我们的平台允许您使用AI化身和强大的视频模板创建引人入胜的公民参与视频和公益广告，将脚本转化为有影响力的视觉内容。

HeyGen提供哪些AI功能来创建公益广告？

HeyGen利用先进的AI功能简化公益广告的创建。用户可以利用AI化身和从文本生成的真实感配音，以及自动字幕功能，高效地制作专业且易于访问的公共意识内容。

HeyGen能否帮助创建引人入胜的公共访问视频以进行社区意识活动？

是的，HeyGen是制作引人入胜的公共访问视频和社区意识活动的理想公民参与视频制作器。通过我们直观的拖放编辑器和丰富的视频模板，您可以快速开发与观众产生共鸣的教育视频内容。

HeyGen是否提供工具以确保政府视频的一致品牌形象？

当然，HeyGen提供全面的品牌控制，以确保所有政府视频的一致性。您可以轻松应用组织的标志、特定颜色和字体，以在每个视频中保持专业且可识别的品牌形象。