公民参与视频制作工具：立即吸引您的社区
使用逼真的AI化身创建强大的公益广告和倡导内容，与您的社区产生共鸣。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人注目的45秒社区意识宣传视频，目标是当地政府官员、潜在志愿者和社区领袖，旨在激励支持新的社区公园计划；视频应采用专业但鼓舞人心的视觉风格，结合真实世界的镜头，并利用HeyGen的语音生成功能进行自信的旁白，旨在有效创建公民参与视频。
设计一个信息丰富的60秒公共意识宣传视频，使用HeyGen的字幕/说明，为希望了解复杂地方条例的居民提供帮助，确保教育性、清晰的视觉呈现，使用简单的图形或动画，并配以易于理解的旁白，以提高公民参与度。
制作一个动态的20秒社会公益倡导视频，激励年轻人和学生加入当地志愿活动，利用HeyGen的模板和场景，采用快节奏、鼓舞人心的视觉风格，快速剪辑并配以现代音轨，旨在创建与年轻观众产生共鸣的公民参与视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI驱动的公民参与视频制作工具？
HeyGen是一个先进的AI驱动的公民参与视频制作工具，可以将文本转化为视频，利用逼真的AI化身。这使用户能够以无与伦比的效率创建专业的公民参与视频和公益广告。
HeyGen提供哪些功能以快速创建公民参与视频？
HeyGen通过自动语音生成、精准的字幕/说明以及多样化的预设计视频模板等功能简化了公民参与视频的创建。这些工具加速了有影响力的公共意识宣传活动的制作。
HeyGen能否帮助创建吸引人的社区意识宣传视频？
是的，HeyGen旨在帮助创建高参与度的社区意识宣传视频。您可以利用可定制的模板、丰富的媒体库和强大的品牌控制来制作与观众产生共鸣的引人注目的内容。
HeyGen如何支持社会公益倡导的品牌化和定制化？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将特定的标志和配色方案无缝集成到您的视频中。这确保了所有社会公益倡导内容保持一致和专业的身份，有效地强化您的信息。