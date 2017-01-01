公民教育讲解生成器：提升参与度

通过动态视觉故事讲述和无缝的脚本到视频转换，变革学习，提升学生参与度。

制作一段1分钟的技术讲解视频，面向教育内容创作者，展示HeyGen的AI驱动视频生成如何简化公民教育讲解的制作。视觉风格应简洁现代，屏幕上演示从脚本功能到视频的使用，快速填充内容，配以权威、清晰的旁白。展示如何使用各种AI化身轻松传递复杂主题。

制作一段90秒的教学视频，专为教师和课程开发者设计，展示创建引人入胜的公民教育内容的简单性。采用友好、鼓励的视觉风格，使用HeyGen的多样化模板和场景，配以温暖、亲切的叙述声音。突出自动字幕/说明功能，确保所有学习者的可访问性，强调HeyGen如何简化有影响力的讲解视频制作，无需广泛的视频编辑技能。
为教学设计师和技术教育者开发一段2分钟的技术演练视频，详细介绍使用HeyGen为“法案如何成为法律”公民教育模块生成视频的全过程。视频应具有精确的教程式视觉流程，展示从脚本输入到最终导出的每一步，配以精确和解释性的声音。展示媒体库/素材支持的整合，以丰富此生成AI工作流程中的视觉解释，使复杂的公民主题变得易于理解。
制作一段45秒的简洁宣传视频，针对学校管理者和教育机构，突出利用HeyGen进行AI公民教育的效率和影响。采用动态、激励人心的视觉效果和充满活力、说服力的旁白生成来传达优势。展示各种平台的纵横比调整和导出功能，强调HeyGen如何赋能机构快速大规模创建有影响力的学习材料。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

公民教育讲解生成器的工作原理

快速高效地创建引人入胜的公民教育讲解视频，将复杂主题转化为引人入胜的视觉课程。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的公民教育内容直接粘贴到我们直观的编辑器中。我们的平台利用“脚本到视频转换”功能，立即将您的书面课程转化为动态视频叙述，简化您的“公民教育内容创作”。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
通过从多样化的“AI化身”库中选择来呈现您的内容，使您的课程栩栩如生。使用专业的模板和场景进一步增强参与度，使您的“讲解视频”在视觉上引人入胜。
3
Step 3
添加专业旁白和字幕
通过轻松添加多语言的高质量“旁白生成”来确保所有学习者的可访问性和清晰度。包括同步字幕和说明，以强化关键概念，使您的“AI驱动视频生成”包容且有效。
4
Step 4
导出您的讲解视频
完成您的公民教育讲解，并轻松以您偏好的分辨率和纵横比导出。通过“纵横比调整和导出”等功能，您的高质量视频完美优化适用于任何平台，准备好传递“有影响力的学习”。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

可视化历史事件以实现有影响力的学习

利用AI驱动的视频故事讲述生动地展示历史事件，加深对公民原则的理解，激发有影响力的学习。

常见问题

HeyGen如何促进公民教育的AI驱动视频生成？

HeyGen利用先进的生成AI将文本转化为引人入胜的公民教育讲解视频，具有逼真的AI化身和自动化旁白。这个端到端的视频生成过程简化了内容创作，使视觉故事讲述变得触手可及。

HeyGen能否支持创建可访问和品牌化的公民教育内容？

是的，HeyGen提供强大的工具，如自动字幕和可定制的模板，以确保您的公民教育内容可访问且符合品牌。用户还可以加入他们的标志和特定的配色方案，增强视觉故事讲述的影响力。

HeyGen将文本转换为教育讲解视频的方法是什么？

HeyGen采用高效的文本到视频流程，允许用户简单地输入脚本并生成动态的讲解视频。这简化了引人入胜的AI公民教育内容的创建，帮助教育者在不需要广泛制作技能的情况下提升学生参与度。

HeyGen是否提供将多样化媒体整合到公民教育讲解中的功能？

当然，HeyGen包括一个全面的媒体库，并支持上传您自己的素材，以丰富公民教育讲解。您可以轻松调整视频大小以适应各种平台，并为历史事件等主题加入视觉效果，确保引人入胜的视觉故事讲述。