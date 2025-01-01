城市服务信息视频生成器：简化公共宣传
通过文本转视频功能快速将公共信息脚本转化为引人入胜的视频，轻松简化市民参与。
开发一段60秒的解释视频，旨在提高市民对在线许可申请流程的参与度，目标是需要导航市政服务的居民。视觉和音频风格应现代、易于理解且令人安心，配有清晰、平静的解说和支持的字幕/说明文字，以确保最大清晰度，所有内容均使用HeyGen的语音生成功能生成。
制作一段30秒的紧急但平静的公共服务公告，面向所有城市居民，特别是家庭，详细说明自然灾害的应急准备步骤。视频应具有权威的视觉效果和清晰、指挥性的旁白，利用HeyGen的模板和场景快速从其媒体库/库存支持中组装出有影响力的内容。
生成一段20秒的动态社交媒体视频，面向技术精通的居民，推广城市的新移动应用程序以访问城市服务。视觉风格应快速且视觉吸引力强，配以吸引人的背景音乐和屏幕文字，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松适应各种平台，并通过引人入胜的AI化身传递信息。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助地方政府创建引人入胜的公共服务公告？
HeyGen的AI视频生成器使地方政府能够制作引人入胜的公共服务公告和公共宣传视频。我们的创意引擎，结合AI化身和可定制的视频模板，轻松提升市民参与度。
是什么让HeyGen成为高效的市政服务视频制作工具？
HeyGen通过将普通文本转化为动态视频内容来简化市政服务的内容创作。利用我们的文本转视频功能和先进的语音生成技术，实现端到端视频生成，简化城市的沟通。
使用HeyGen可以在政府公告视频中保持品牌一致性吗？
当然可以！HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将地方政府的标志和配色方案整合到每个视频中。利用我们可定制的视频模板、AI化身和自动字幕/说明文字，确保所有公共信息视频的专业和一致外观。
HeyGen如何简化信息性城市服务视频的创建？
HeyGen通过其直观的提示原生视频创作方法简化了城市服务的引人入胜的视觉指南的创建。我们的AI视频生成器和用户友好的拖放界面使任何人都能快速制作易于访问的政府视频制作，而无需广泛的技术技能。