城市服务解说视频生成器：简化公共沟通

通过动态AI化身即时传递清晰的公共沟通和教育内容。

108/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教育内容，针对新入职的城市员工，详细说明数据隐私协议的重要性。视频应采用专业的逐步视觉方法，结合权威但亲切的AI化身来呈现信息，利用HeyGen的AI化身功能在培训视频中建立信任和一致性。
示例提示词2
制作一个30秒的动态社交媒体视频，面向本地企业，鼓励参与城市的新经济发展计划。这个营销用例视频需要一种引人入胜的视觉风格，快速剪辑，欢快的背景音乐和生动的屏幕文字，可以通过使用HeyGen的多样化模板和场景快速实现。
示例提示词3
生成一个简洁的45秒城市服务解说视频，面向内部市议会成员，展示新废物管理计划的预期影响。视觉和音频风格应以数据为导向且专业，屏幕上突出显示关键统计数据，并通过HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能轻松将详细的视频脚本转换为成品。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的城市服务解说视频生成器如何工作

快速将复杂的城市服务信息转化为引人入胜的解说视频，利用AI使公共沟通清晰易懂。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先输入您的城市服务信息。我们的平台使用先进的文本转视频功能，将您的书面脚本转化为动态视觉和旁白，为您的解说视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
通过选择多样化的AI化身来增强您的信息传递。我们的平台还提供专业的模板和场景，以找到与您的公共沟通目标相符的完美视觉风格。
3
Step 3
定制视频元素
通过品牌控制个性化您的解说视频，包括城市的标志和品牌颜色。添加专业字幕和说明文字，确保所有观众的可访问性和清晰度，定制视频元素以满足您的确切需求。
4
Step 4
生成并导出您的视频
通过端到端视频生成完成您的项目。使用纵横比调整和导出优化您的视频，以便在社交媒体、网站或公共信息渠道上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化培训和入职

.

开发有效的培训视频，面向城市员工或志愿者，确保对操作程序的高参与度和一致理解。

background image

常见问题

HeyGen如何支持创意视频制作和定制？

HeyGen通过提供丰富的模板和场景库，帮助用户定制视频元素。您可以通过完善视频脚本，将您的创意愿景变为现实，确保产品演示和营销用例与您的品牌完美契合。

我可以用HeyGen生成哪些类型的专业视频？

HeyGen是一个AI视频生成器，旨在创建各种专业内容。这包括引人入胜的解说视频、有效的培训视频、动态社交媒体视频和信息丰富的教育内容，甚至可以满足城市服务解说视频等特定需求。

HeyGen可以利用AI化身进行视频旁白吗？

是的，HeyGen具备先进的AI化身功能，可以提供引人入胜的旁白，将您的文本转化为生动的演示。这包括无缝的语音生成，以增强视频的影响力。

HeyGen是否提供品牌一致性和可访问性的工具？

HeyGen通过自动生成字幕/说明文字确保可访问性。此外，它提供强大的品牌控制功能，以定制视频元素，保持所有公共沟通努力中的品牌一致性。