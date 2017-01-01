市民信息视频生成器：简化公众参与
利用强大的文本转视频功能，将复杂信息转化为清晰的说明视频，用于公共教育。
制作一个45秒的说明视频，专为社区成员，特别是新居民，详细介绍如何获得本地营业执照。视觉风格必须具有吸引力和现代感，结合动画风格的图形，并通过详细脚本直接生成的专业配音，作为有效的市民信息视频生成器。
需要一个60秒的公共教育视频，面向多元化社区，包括听力障碍者，宣布政府的新公共健康倡议。视频需要专业、权威但又平易近人的视觉和音频风格，确保全程显示清晰的字幕/说明文字，体现政府视频制作的最佳实践。
为了吸引年轻观众并宣传即将到来的社区集市，制作一个动态的15秒社交媒体内容。视频应具有欢快、快速的视觉风格，快速剪辑和吸引人的背景音乐，利用HeyGen的预设模板和场景高效创建内容。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的视频内容创作？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器和创意引擎，使用户能够轻松制作引人入胜的视频。利用我们多样的模板和AI虚拟形象，从简单的脚本快速实现您的创意。
HeyGen可以用于制作公益广告视频吗？
当然可以！HeyGen是制作公益广告和公共教育的理想政府视频制作工具。利用品牌控制和高质量的配音生成，确保您的信息在市民信息视频中清晰、一致且有影响力。
HeyGen将文本转化为视频的过程是什么？
HeyGen提供端到端的视频生成过程，使用我们的文本转视频功能直接将您的脚本转换为精美的视频内容。您可以轻松添加AI虚拟形象并生成高质量的配音，以及自动字幕/说明文字。
HeyGen是否允许灵活的视频输出和品牌化？
是的，HeyGen提供完整的品牌控制，从标志到颜色，确保所有内容的一致信息传递。我们的纵横比调整和导出功能还帮助优化您的视频以适应各种社交媒体内容平台。