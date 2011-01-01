电影广告视频制作器：快速创建惊艳广告
利用AI虚拟形象扩大电影广告视频的创意制作，比以往更快地生成有影响力的内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的动态AI视频广告，解释订阅服务的好处，目标是寻求生产力解决方案的小企业主。视频应采用现代、充满活力的视觉风格，配以清晰的动态图形和快速的过渡，背景音乐为积极向上的企业流行曲。利用HeyGen的文本转视频功能，将营销文案无缝转化为引人入胜的视觉叙述。
制作一个温馨的60秒UGC风格广告，推广一个可持续时尚品牌，专为环保意识强的千禧一代和Z世代设计。视觉美学应真实且温暖，使用自然光和多样化的真实生活场景，背景音乐为柔和的原声民谣。通过使用HeyGen的语音生成功能，添加满意客户的真实推荐来增强叙述。
设计一个引人注目的15秒促销视频，针对在社交媒体上寻找优惠的冲动购买者。视觉和音频风格应快速、充满活力且引人注目，配以醒目的排版、充满活力的过渡和令人兴奋的现代流行曲。通过利用HeyGen的模板和场景快速组装一个专业且有影响力的商业广告，加快创作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强电影广告视频的制作？
HeyGen是一款AI视频广告制作工具，能够高效地制作高质量的电影广告视频。利用AI驱动的定制化、惊艳的模板和逼真的AI虚拟形象，打造引人注目的视觉故事，吸引观众的注意力。
HeyGen能否帮助扩大视频广告的创意制作？
当然可以，HeyGen旨在帮助您扩大视频广告的创意制作。通过单一脚本轻松生成具有不同AI声音和AI虚拟形象的多种视频广告变体，节省时间和资源。
HeyGen提供哪些AI功能用于视频创作？
HeyGen集成了先进的AI功能，如逼真的AI虚拟形象和多样化的AI声音，将文本转化为引人入胜的视频。这种AI驱动的定制化简化了整个视频制作流程。
使用HeyGen的模板可以制作哪些类型的营销视频？
HeyGen提供多种模板，用于创建多样化的视频内容，包括引人入胜的解释视频、动态促销视频和有效的UGC广告。这些模板简化了各种用途的专业视频广告的制作。