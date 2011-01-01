创建 使用教堂视频制作器制作鼓舞人心的视频
轻松制作讲道片段和社交媒体内容，借助人工智能化身和文字转视频功能。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在这个2分钟的教程中，学习如何利用HeyGen的文本到视频的脚本功能，为您的教会制作引人入胜的社交媒体内容。这个视频面向教会社交媒体管理者，将指导您如何将书面讲道转换成吸引人的视频。视觉风格将是现代且简洁的，配以清晰、易于遵循的指导。教程还将强调调整宽高比和导出的重要性，以确保您的内容针对不同的社交媒体平台进行了优化。
在这个60秒的视频中，探索如何使用HeyGen的模板和场景轻松创建专业的教堂视频。这个视频非常适合教堂视频编辑者，将展示如何快速组装使用预设计模板的视觉上令人惊叹的视频。视觉风格将是生动和吸引人的，展示HeyGen模板的多功能性。此外，视频还将演示如何添加自动字幕，使您的内容能够触及更广泛的观众。
这段75秒的视频专为教会合作团队定制，重点展示了HeyGen配音生成功能的强大。学习如何为您的教会视频添加专业配音，提升讲故事的体验。视觉风格将会是简洁专业的，聚焦于配音工具的简易性和有效性。视频还将介绍HeyGen中可用的协作工具，使团队在视频项目上的合作变得更加容易。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 让教会能够毫不费力地创造有影响力的视频内容，通过 AI 驱动的工具增强讲道片段和社交媒体内容的参与度。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating social media videos and clips in minutes to connect with your congregation and expand your church's online presence.
启发并提升观众.
Craft motivational videos that inspire and uplift your church community, fostering a sense of connection and spiritual growth.
常见问题
HeyGen是如何提升教堂视频创作的？
HeyGen提供了一个功能强大的教堂视频制作工具，配备了AI虚拟形象和文本到视频的能力，让您可以轻松创建引人入胜的布道视频片段和社交媒体内容。
HeyGen为视频编辑提供了哪些技术功能？
HeyGen包含高级视频编辑工具，如自动字幕、配音生成和宽高比调整，使其成为满足您所有需求的多功能云端编辑器。
HeyGen能支持视频项目的协作吗？
是的，HeyGen支持协作，具有品牌控制和媒体库等功能，使团队能够在视频项目上无缝合作。
HeyGen中有哪些可用于视频创作的模板？
HeyGen提供多种视频模板和场景，旨在简化创作流程，帮助您快速制作出专业品质的内容。