儿童发展见解视频制作工具，打造引人入胜的内容

使用我们直观的文本转视频功能，轻松为家长和教育工作者制作引人入胜的教育视频。

145/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个45秒的指导视频，面向家长，提供关于早期认知发展里程碑的简单见解。采用明亮、友好的视觉风格，配以色彩丰富的插图和温和的动画，并伴有令人安心且清晰的声音。强调HeyGen的语音生成功能如何确保一致的音频质量，以及字幕/说明文字如何增强所有观众的可访问性，使复杂主题易于理解。
示例提示词2
制作一个60秒的引人入胜的教育视频，专为专注于幼儿言语和语言发展的治疗师和专家量身定制。视频应具有动态和指导性的视觉风格，利用真实案例和互动图形，配以专业但亲切的音频语调。展示使用HeyGen多样化的模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持来构建引人入胜的叙述和展示治疗技术的有效性。
示例提示词3
为忙碌的家长和监护人开发一个简洁的30秒视频，提供快速、可靠的儿童发展见解。视觉和音频风格应快速且视觉吸引力强，采用友好、对话式的AI虚拟形象。展示HeyGen的AI虚拟形象如何有效呈现简短提示，以及比例调整和导出如何实现跨各种社交平台的无缝分享，确保重要信息的广泛传播。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

儿童发展见解视频制作工具的工作原理

快速将您的儿童发展见解转化为引人入胜的教育视频，利用AI的强大功能，有效地触达家长和教育工作者。

1
Step 1
创建您的教育脚本
首先输入您专注于幼儿发展见解的教育内容。我们的文本转视频功能会自动将您的脚本转换为动态视频。
2
Step 2
选择您的AI演示者
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来视觉呈现您的教育内容，为您的儿童发展见解增添专业和引人入胜的效果。
3
Step 3
添加视觉效果和音频
使用我们广泛的媒体库为您的视频添加相关的视觉效果和背景音乐，旨在帮助创建引人入胜的教育视频。
4
Step 4
导出您的教育视频
通过自动生成字幕和说明文字来增强可访问性，完成您的创作。导出完成的视频，准备好作为有价值的教育内容分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升专业培训

.

提高儿童保育专业人员培训项目的参与度和保留率，利用AI驱动的视频清晰传达复杂的发展主题。

background image

常见问题

HeyGen如何促进从文本创建教育视频？

HeyGen强大的AI视频生成器使用户能够将书面脚本转化为引人入胜的教育视频。凭借其先进的文本转视频功能，您可以快速创建包含AI虚拟形象和动态视觉效果的内容，适用于幼儿教育。

HeyGen能否支持多样化的教育内容，使用AI虚拟形象和语音？

当然可以。HeyGen允许您从多种AI虚拟形象中进行选择，以呈现引人入胜的教育视频，并配以自然的语音生成。您还可以轻松添加字幕和说明文字，以增强年轻学习者和教育工作者的可访问性。

HeyGen提供哪些工具来简化幼儿发展内容的制作？

HeyGen提供专业的模板和全面的媒体库，帮助您快速组装引人入胜的幼儿教育内容。其直观的拖放编辑器和创意引擎简化了视频制作过程，让家长和教育工作者专注于提供有价值的儿童发展见解。

使用HeyGen制作的视频是否可以自定义品牌和视觉风格？

可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志、特定颜色和字体融入到您的教育视频中。这确保了所有幼儿教育内容的一致性和专业外观，使用专业模板保持质量。