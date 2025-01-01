托儿指令生成器：快速定制模板
快速创建基本的托儿指令和表单。利用HeyGen的模板和场景轻松定制。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为托儿教育工作者和主教老师制作一个吸引人的45秒视频，展示使用HeyGen生成教育材料和"课程计划模板"的简单性。视频应具有鼓舞人心和教育性的视觉风格，展示多样化的动画儿童和鲜艳的色彩，配以平静、信息丰富的旁白。强调HeyGen的预设计"模板和场景"如何轻松制作视觉吸引力的"托儿每日时间表"，让家长保持知情和参与。
开发一个有说服力的60秒视频，针对托儿市场经理和新企业主，展示如何在所有"托儿设计"中实现一致的"自定义品牌"。视觉美学应现代而精致，展示干净的图形和流畅的过渡，突出品牌文件如宣传册和传单，配以振奋人心的器乐配乐和清晰的"字幕/说明"。展示HeyGen的"纵横比调整和导出"功能，确保品牌元素在任何平台上都完美呈现。
为托儿管理员制作一个温暖且信息丰富的30秒视频，专注于改善家庭沟通，解释使用HeyGen创建的结构良好的"家庭手册"的好处。视频应采用可信赖且亲切的视觉风格，利用友好的"AI化身"展示手册的关键部分，使复杂的"托儿指令生成器"内容易于理解。音频应配有清晰、富有同情心的声音，与化身的演讲相得益彰。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何改变我们的托儿指令生成器流程？
HeyGen使您能够直接从现有的托儿课程计划模板或其他书面内容创建引人入胜的视频指令。利用我们的AI化身和旁白生成，提供清晰、专业的托儿指令，与家长和员工产生共鸣。
HeyGen能否帮助创建定制的托儿表单视频说明？
当然可以！HeyGen允许您为复杂的托儿表单开发个性化的视频指南，确保清晰和合规。您甚至可以在这些视频中加入中心的标志和自定义品牌，提升您的专业形象和托儿设计。
HeyGen提供哪些创意资源来提升托儿运营？
HeyGen提供强大的工具来生成动态创意内容，如宣传视频、员工入职材料或个性化的家庭手册演练。利用我们的模板和媒体库，制作引人入胜的托儿资源，提升家庭参与度。
HeyGen如何简化托儿资源的视频内容创建？
HeyGen利用先进的AI简化文本到视频的制作，使您轻松将书面托儿资源转化为专业视频。这就像一个视频的AI托儿表单生成器，允许快速个性化和分发重要信息和指令。