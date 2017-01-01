慈善宣传视频制作工具：创造有影响力的筹款故事
赋能您的非营利组织，制作有影响力的筹款视频。利用专业模板和场景来提高捐款和知名度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的30秒慈善视频，面向普通社交媒体用户，呼吁立即为紧急原因捐款；视觉和音频风格应紧迫且动态，使用有冲击力的画面和现代音乐，并通过HeyGen的字幕功能提供屏幕文本以提高可访问性。
制作一个信息丰富的60秒宣传视频，面向潜在的企业合作伙伴和新支持者，解释非营利组织的核心使命和长期目标；确保专业和干净的视觉风格，配以冷静而权威的旁白，利用HeyGen的多样化模板和场景打造精致外观。
设计一个吸引人的20秒社交媒体短片，面向当地社区成员，鼓励志愿者报名参加即将到来的活动；视觉风格应积极向上且以社区为中心，配以友好的背景音乐，并可创造性地利用HeyGen的AI虚拟形象代表多样化的志愿者。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助制作引人入胜的筹款视频？
HeyGen使非营利组织能够轻松制作引人入胜的筹款视频。利用我们的AI虚拟形象和丰富的视频模板，打造能引起潜在捐赠者共鸣的有影响力的故事。
HeyGen有哪些功能使其成为易于使用的慈善宣传视频制作工具？
HeyGen提供直观、易于使用的编辑器，让您快速制作专业的慈善宣传视频。您可以利用文字转语音、自动字幕生成器和免版税媒体库来增强您的社交媒体信息。
HeyGen是否支持非营利视频的高级语音和字幕功能？
是的，HeyGen提供强大的配音生成和文字转语音功能，让您创建多样化的叙述。此外，我们的自动字幕生成器确保您的非营利视频对更广泛的观众可访问，从而提高参与度。
我可以使用HeyGen自定义慈善视频的品牌和导出选项吗？
当然可以！HeyGen提供完整的品牌控制，允许您将标志和品牌颜色整合到您的慈善视频中。您可以轻松调整纵横比，并导出最终视频，以便在所有社交媒体平台上进行最佳分享。