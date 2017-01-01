慈善宣传视频制作工具：创造有影响力的筹款故事

赋能您的非营利组织，制作有影响力的筹款视频。利用专业模板和场景来提高捐款和知名度。

制作一个引人入胜的45秒筹款视频，通过强有力的故事讲述展示个人捐赠的影响，激励个人捐赠者；该视频应具有情感丰富的视觉风格，配以振奋人心的背景音乐，并使用HeyGen的配音生成功能生成清晰而真挚的旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的30秒慈善视频，面向普通社交媒体用户，呼吁立即为紧急原因捐款；视觉和音频风格应紧迫且动态，使用有冲击力的画面和现代音乐，并通过HeyGen的字幕功能提供屏幕文本以提高可访问性。
示例提示词2
制作一个信息丰富的60秒宣传视频，面向潜在的企业合作伙伴和新支持者，解释非营利组织的核心使命和长期目标；确保专业和干净的视觉风格，配以冷静而权威的旁白，利用HeyGen的多样化模板和场景打造精致外观。
示例提示词3
设计一个吸引人的20秒社交媒体短片，面向当地社区成员，鼓励志愿者报名参加即将到来的活动；视觉风格应积极向上且以社区为中心，配以友好的背景音乐，并可创造性地利用HeyGen的AI虚拟形象代表多样化的志愿者。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

慈善宣传视频制作工具的工作原理

轻松为您的非营利组织制作引人入胜的筹款视频，旨在激励捐款并放大您的重要信息。

1
Step 1
选择您的视频模板
首先从我们多样化的库中选择一个专业设计的视频模板，为您的慈善宣传视频提供坚实的基础。
2
Step 2
添加您的引人入胜的叙述
通过整合您的脚本、图像和视频剪辑来个性化您的项目，并增强自然听感的配音生成。
3
Step 3
丰富引人入胜的媒体
通过从我们丰富的库中添加引人入胜的免版税媒体来提升您的内容，增强信息的视觉吸引力。
4
Step 4
导出并动员支持
完成您的项目并以最佳纵横比导出，准备在社交媒体上分享并接触更广泛的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激发行动和同情心

.

开发强大的视频故事，激发同情心并激励观众支持您的慈善事业。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助制作引人入胜的筹款视频？

HeyGen使非营利组织能够轻松制作引人入胜的筹款视频。利用我们的AI虚拟形象和丰富的视频模板，打造能引起潜在捐赠者共鸣的有影响力的故事。

HeyGen有哪些功能使其成为易于使用的慈善宣传视频制作工具？

HeyGen提供直观、易于使用的编辑器，让您快速制作专业的慈善宣传视频。您可以利用文字转语音、自动字幕生成器和免版税媒体库来增强您的社交媒体信息。

HeyGen是否支持非营利视频的高级语音和字幕功能？

是的，HeyGen提供强大的配音生成和文字转语音功能，让您创建多样化的叙述。此外，我们的自动字幕生成器确保您的非营利视频对更广泛的观众可访问，从而提高参与度。

我可以使用HeyGen自定义慈善视频的品牌和导出选项吗？

当然可以！HeyGen提供完整的品牌控制，允许您将标志和品牌颜色整合到您的慈善视频中。您可以轻松调整纵横比，并导出最终视频，以便在所有社交媒体平台上进行最佳分享。