通过慈善筹款视频生成器提升捐款
通过从脚本到视频的功能快速生成专业的筹款视频，将您的使命转化为有影响力的故事，提高认知度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个30秒的筹款视频，针对企业合作伙伴，采用专业、简洁的视觉效果，配以清晰的文字叠加和振奋人心的背景音乐。目标是突出慈善机构的使命和在非营利宣传活动中的可衡量影响，使用HeyGen的模板和场景进行快速设置，并通过字幕/说明确保可访问性。
制作一个60秒的视频，面向在线捐赠者和社交媒体关注者，采用动态、吸引人的视觉效果，配以充满活力的音乐和直接、有说服力的声音。这个视频应推动特定筹款活动的紧急捐款，利用HeyGen的从脚本到视频功能进行高效内容创作，并通过媒体库/素材支持提供高质量的B-roll。
制作一个40秒的宣传视频，面向志愿者和新捐赠者，使用真实、贴近生活的视觉效果，配以友好、对话式的语气，展示非营利组织的幕后工作。此作品强调视频创作的简便性，展示日常运营，利用HeyGen的AI虚拟形象担任主持角色，并通过纵横比调整和导出实现跨平台的最佳分享。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助非营利组织制作有影响力的筹款视频？
HeyGen允许非营利组织快速高效地制作高质量的筹款活动视频。利用AI视频生成器功能，用户可以将脚本转化为情感丰富的视频，增强他们的慈善筹款视频效果。这节省了时间和资源，同时传递了强有力的信息。
HeyGen为非营利活动中的强大叙事提供了哪些工具？
HeyGen提供了先进的功能，如从文本到视频、AI虚拟形象和旁白生成，以打造引人入胜的叙事。这些工具结合强大的媒体库和可定制的视频模板，使非营利组织能够传达他们的使命，并为非营利宣传活动创造有影响力的故事。
HeyGen适合制作情感丰富的在线慈善筹款视频吗？
当然。HeyGen旨在帮助组织制作情感丰富的视频，与观众产生共鸣，这对于在线慈善筹款至关重要。用户可以利用自定义品牌控制、添加媒体，并使用字幕/说明制作专业、吸引人的内容，推动捐款并提高认知度。
HeyGen如何简化制作高质量慈善宣传视频的过程？
HeyGen通过用户友好的界面和拖放编辑工具简化了视频创作，即使没有经验也能轻松上手。通过预设计的视频模板和高效的纵横比调整，非营利组织可以轻松制作适合社交媒体和各种非营利宣传活动的高质量视频，大大降低成本和制作时间。