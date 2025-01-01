慈善活动宣传视频制作工具助力筹款成功

通过强大的品牌控制轻松创建引人注目的视频广告，轻松吸引捐赠者。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个感人至深的45秒筹款视频，目标是过去的捐赠者和潜在的企业赞助商，通过引人入胜的叙述展示捐款的影响，使用HeyGen的AI虚拟形象，从脚本生成视频，旨在为非营利视频激发同情心。
示例提示词2
制作一个动态的60秒回顾视频，优化用于社交媒体营销，捕捉最近慈善活动的活力，使用HeyGen丰富的媒体库/素材支持的生动视觉效果，配以自动字幕/说明文字，确保可访问性和在追随者及公众中广泛传播活动亮点和回顾。
示例提示词3
制作一个信息丰富的30秒解释视频，旨在教育新支持者和潜在受益人关于特定的事业，利用从详细脚本创建的定制视频内容，使用HeyGen的脚本生成视频功能，确保信息清晰简洁，准备好进行不同教育平台的比例调整和导出。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

慈善活动宣传视频制作工具的工作原理

使用HeyGen直观的AI工具和多样化的创意资产，快速制作对您的慈善活动有影响力的宣传视频。

1
Step 1
选择模板
通过选择多种现成的模板开始您的慈善活动宣传视频，这些模板旨在实现影响力和效率，利用HeyGen的“模板和场景”。
2
Step 2
自定义您的内容
通过添加您的活动详情个性化您的视频，添加您自己的图片和视频剪辑，或从HeyGen丰富的“媒体库/素材支持”中选择引人入胜的视觉效果和音乐。
3
Step 3
生成配音
利用HeyGen的“配音生成”功能，通过专业的旁白将您的脚本生动呈现，为您的慈善活动视频添加引人入胜的音频层。
4
Step 4
导出并分享您的视频
视频完成后，使用“比例调整和导出”功能下载各种格式，优化用于不同平台，准备好用于您的社交媒体营销活动。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用激励视频激发观众

制作强大而振奋人心的视频，与观众产生共鸣并鼓励他们参与您的活动。

常见问题

HeyGen如何帮助非营利组织制作有影响力的筹款视频？

HeyGen通过AI虚拟形象和文本生成视频功能，轻松帮助非营利组织制作引人注目的筹款视频。您可以快速将脚本转化为引人入胜的定制视频内容，使您的慈善活动宣传视频制作需求变得简单而有效。

HeyGen是否提供现成的慈善活动宣传视频模板？

是的，HeyGen提供了一系列现成的模板，旨在帮助您快速启动慈善活动宣传视频的制作。这些模板帮助您高效地制作高质量的视频广告和引人入胜的活动亮点和回顾。

HeyGen提供哪些AI功能来提升非营利视频内容？

HeyGen提供强大的AI功能，包括先进的配音生成和自动字幕/说明文字，以提升您的非营利视频。这些AI驱动的工具确保您的信息清晰可达，帮助您与更广泛的观众建立联系。

我可以在使用HeyGen的宣传视频中自定义品牌吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色直接融入到您的宣传视频中。这确保了您的定制视频内容在所有社交媒体营销活动中保持一致和专业的外观。