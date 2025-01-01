为一个非营利组织制作一个60秒的宣传视频，目标是潜在的捐赠者和志愿者，介绍他们的使命，并通过温馨的视觉效果和由HeyGen生成的鼓舞人心的专业配音展示他们的积极影响。视觉风格应温暖且具有纪录片风格，展示真实场景，配以柔和、振奋人心的背景音乐。此视频旨在提高认知度并建立信任。

生成视频