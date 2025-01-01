慈善宣传视频制作工具：创造有影响力的故事

轻松提高认知度并通过专业配音生成激励行动，为您的非营利组织服务。

为一个非营利组织制作一个60秒的宣传视频，目标是潜在的捐赠者和志愿者，介绍他们的使命，并通过温馨的视觉效果和由HeyGen生成的鼓舞人心的专业配音展示他们的积极影响。视觉风格应温暖且具有纪录片风格，展示真实场景，配以柔和、振奋人心的背景音乐。此视频旨在提高认知度并建立信任。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个30秒的动态筹款视频，旨在吸引年轻、精通社交媒体的个人，推广即将到来的慈善活动，并附有明确的行动号召。视觉风格应快速且现代，使用鲜艳的图形和欢快的音乐，展示一个由HeyGen生成的AI化身，直接向观众传达活动的关键细节。目标是活动推广并鼓励立即报名。
示例提示词2
制作一个45秒的引人入胜的视频，利用视频讲故事来展示筹款和捐赠对受益者的实际影响，目标是那些希望看到他们贡献如何产生影响的人。视觉风格应真挚且真实，结合柔和的灯光和使用库存镜头的模拟采访，配以富有同情心的背景音乐。关键是使用HeyGen的字幕/说明文字，确保强有力的见证对所有观众都可访问，促进更深的情感联系并鼓励进一步支持。
示例提示词3
为社交媒体营销制作一个简洁的15秒慈善宣传视频，目标是广泛的社交媒体用户，以快速吸引对一个鲜为人知的事业的关注。视觉风格应视觉冲击力强且信息丰富，使用粗体文字覆盖和简洁的信息，配以HeyGen媒体库中的动态库存镜头，以及欢快的短音乐片段。主要目标是迅速提高认知度并激发初步兴趣。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

慈善宣传视频制作工具的工作原理

轻松为您的非营利组织创建引人入胜的筹款和宣传视频。利用AI的力量分享您的使命，并通过专业质量的内容激励行动。

Step 1
选择您的基础
首先从我们多样化的专业设计视频模板中选择，或粘贴您的脚本以自动生成视频场景。这简化了您的慈善宣传视频的创建过程。
Step 2
创建您的叙述
将您的信息转化为引人入胜的内容。使用我们的AI功能从文本生成引人注目的配音，让您无需录制自己的声音即可讲述您组织独特的视频故事。
Step 3
通过视觉效果增强
通过添加相关的图像或视频剪辑来个性化您的视频。利用我们广泛的媒体库/库存支持，找到有影响力的视觉效果，或上传您自己的素材，以有效展示您的非营利组织的工作并提高认知度。
Step 4
导出并广泛分享
通过添加自动字幕和说明文字来完成您的慈善视频，以提高可访问性。然后，以各种纵横比导出您的高质量视频，准备进行社交媒体营销并激励捐赠。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出受益者的影响故事

制作引人入胜的AI视频，通过引人注目的受益者故事有效展示您慈善工作的积极影响。

常见问题

HeyGen如何帮助非营利组织制作有影响力的筹款视频？

HeyGen通过利用AI化身和文本转视频功能，帮助非营利组织制作引人注目的筹款视频。您可以快速生成专业内容，以提高认知度并支持您的筹款和捐赠目标，而无需大量的制作资源。

HeyGen提供哪些AI功能来简化慈善宣传视频的制作？

HeyGen提供先进的AI功能，包括文本转视频生成和配音生成，大大简化了慈善宣传视频的制作。通过用户友好的编辑工具和可定制的视频模板，您可以高效地制作引人入胜的叙述，提高对您事业的认知度。

HeyGen能否帮助我的组织有效利用视频讲故事进行社交媒体营销并提高认知度？

当然可以，HeyGen旨在通过提供AI化身、字幕和说明文字以及纵横比调整等工具，增强您的视频讲故事能力，以进行社交媒体营销。这使您能够创建引人入胜的内容，吸引注意力，包含明确的行动号召，并帮助在各种平台上提高认知度。

HeyGen如何实现筹款和活动推广的视频制作成本效益？

HeyGen通过利用AI技术，减少对昂贵设备或演员的需求，使筹款和活动推广的视频制作具有成本效益。我们的平台提供一个媒体库，包含库存镜头和可定制的模板，使您能够高效且在预算内制作高质量的视频。