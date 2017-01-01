通过我们的慈善意识视频生成器提升捐款

制作有影响力的非营利组织宣传视频，激发行动和捐款。利用我们先进的语音生成技术进行真实的故事讲述。

制作一个60秒的感人视频，讲述一个因慈善行为而改变生活的个人故事，旨在激励潜在捐赠者和公众。视觉风格应柔和、亲密，类似纪录片，并配以振奋人心的管弦乐。利用HeyGen的“语音生成”功能来叙述个人旅程，确保情感共鸣，打造强大的“视频故事”，鼓励观众“推动捐款”。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个30秒的动态“非营利组织宣传活动”视频，针对社交媒体用户，解释一个紧迫问题以及您的组织如何解决它。视觉风格应明亮、现代，并使用清晰的信息图表，配以欢快、现代的背景音乐。使用HeyGen的“字幕/说明”功能，确保即使在无声情况下也能获得最大参与度，有效帮助快速“提高意识”跨平台传播。
示例提示词2
制作一个45秒的专业“筹款视频”，详细介绍您组织的使命，并邀请志愿者或企业合作伙伴加入。该视频应具有真诚、乐观的视觉基调，配以简洁的图形和鼓舞人心的背景音乐。利用HeyGen的“AI虚拟人”来传达关键信息，提供可信赖和一致的面孔，最终形成明确的“行动号召”，让观众参与其中。
示例提示词3
开发一个简洁的15秒社交媒体视频，用于“慈善意识视频生成器”，展示一个关键问题及其由您的事业提供的即时解决方案。该视频应节奏快、视觉鲜明，并使用快速剪辑、震撼的音效和最少的文字。利用HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”快速组装引人注目的视觉效果，以吸引年轻人和“社交媒体视频”趋势的快速消费。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的慈善意识视频生成器如何运作

赋能您的非营利组织高效创建有影响力的筹款视频和宣传活动，推动捐款和参与。

1
Step 1
选择模板
首先从专为“非营利组织”设计的“模板和场景”中选择。这将加速您的“慈善意识”宣传活动的“视频制作”过程。
2
Step 2
添加您的脚本
使用“从脚本到视频”功能将您的书面内容转化为动态视觉效果。只需输入您的故事，观看其生动呈现，简化您事业的“视频故事讲述”。
3
Step 3
应用语音解说
通过专业音频增强您的信息。利用“语音生成”功能为您的“筹款视频”添加引人入胜的解说，使其对观众更具吸引力和影响力。
4
Step 4
导出并分享
使用“纵横比调整和导出”优化您的最终视频以适应各种平台。有效分享您的“社交媒体视频”，以“提高意识”和“推动捐款”支持您的使命。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出受益人和捐赠者的故事

.

制作真实的视频见证和受益人或捐赠者的故事，以有效建立信任并展示影响力。

background image

常见问题

HeyGen如何增强非营利组织的视频故事讲述以提高意识？

HeyGen通过AI虚拟人和语音生成功能帮助非营利组织打造引人入胜的叙述，使您的慈善意识视频更具吸引力。利用模板和丰富的媒体库有效传达您的使命，提高对您事业的关注。

HeyGen提供哪些具体功能来简化慈善意识活动的视频制作？

HeyGen提供强大的从脚本到视频的功能、模板和场景，以及拖放编辑功能，简化视频制作。您还可以添加字幕/说明，并利用品牌控制来保持非营利组织宣传活动的一致信息。

HeyGen能否帮助非营利组织创建有效的筹款视频以推动捐款？

当然可以，HeyGen通过整合AI虚拟人和可定制的行动号召元素，帮助非营利组织制作有影响力的筹款视频。轻松创建引人注目的社交媒体视频，以接触更广泛的受众并推动捐款。

HeyGen的AI视频生成技术对没有丰富视频制作经验的非营利组织是否友好？

是的，HeyGen设计简单易用，使任何人都能快速创建专业的慈善意识视频。其直观的界面结合多样化的模板，使非营利组织无需专业视频编辑技能即可制作高质量内容。