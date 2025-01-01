慈善影响视频制作器：创造引人入胜的故事

为您的非营利组织讲述有影响力的故事。使用我们强大的旁白生成功能轻松创建引人入胜的筹款视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个鼓舞人心的30秒宣传视频，旨在吸引社交媒体用户和潜在志愿者，突出您的非营利组织所解决的关键问题。视觉和音频风格应动态且积极，包含快速剪辑、生动的图像和振奋人心的音乐，使其易于分享。利用HeyGen的字幕功能，确保您的非营利视频信息即使在无声观看时也能被理解和产生影响。
示例提示词2
制作一个专业的60秒筹款视频，针对企业合作伙伴和主要捐赠者，清晰阐述您组织的使命和迫切的支持需求。采用精致的视觉美学和权威的旁白，结合关键统计数据和见证，背景音乐应细腻而高雅。使用HeyGen的AI虚拟形象，以可信且吸引人的方式呈现关键信息，提升您的宣传视频。
示例提示词3
制作一个50秒的视频，展示您慈善影响背后的“如何”，适合年轻观众和欣赏透明度和现代叙事的在线社区。视频应具有友好、插图式的视觉风格，配以现代背景音乐，简单有效地解释流程。通过利用HeyGen的模板和场景来构建您的叙述，创造一个视觉吸引力的慈善影响视频制作体验。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

慈善影响视频制作器的工作原理

使用直观的工具和AI驱动的功能轻松创建引人入胜的筹款视频，并分享您的非营利组织的使命。

1
Step 1
选择模板
从专业设计的视频模板库中选择，快速开始您的项目。这些模板为制作引人入胜的非营利视频内容提供了坚实的基础。
2
Step 2
添加您的视觉和声音
将您组织的素材和图像填入所选模板。通过使用HeyGen的旁白生成功能，添加清晰且专业的叙述来增强您的故事。
3
Step 3
通过字幕进行优化
通过轻松添加自动字幕/说明，提高视频的可访问性和覆盖面。这确保了您的慈善影响视频能够被更广泛的观众理解，增强您的宣传活动。
4
Step 4
生成并分享
完成您的引人入胜的筹款视频，并以适合不同平台的各种纵横比导出。通过社交媒体营销渠道分享您的影响力故事，以吸引捐赠者和支持者。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI视频突出影响故事

有效分享受益者和影响的故事，展示您慈善工作的价值。

常见问题

HeyGen如何帮助我的非营利组织创建引人入胜的筹款视频？

HeyGen通过多种视频模板和AI功能，帮助非营利组织制作引人入胜的筹款视频。您可以利用AI虚拟形象和从脚本到视频的转换功能，打造与捐赠者产生共鸣的强大视频叙事，增强您的慈善影响力。

HeyGen提供哪些AI功能来增强“影响故事”的视频叙事？

HeyGen提供先进的AI功能，如逼真的AI虚拟形象和无缝的旁白生成，将您的“影响故事”生动呈现。我们的平台使文本脚本轻松转化为动态视频，确保您的信息在宣传活动中清晰且引人入胜。

HeyGen是否适合没有编辑经验的组织使用的用户友好型慈善影响视频制作器？

是的，HeyGen被设计为高度用户友好的慈善影响视频制作器，非常适合新手视频制作的组织。其直观的界面和现成的视频模板使任何人都能轻松创建专业的非营利视频，无需复杂的编辑技能。

HeyGen能否通过品牌和可访问性选项如字幕来定制宣传视频？

当然，HeyGen允许对您的宣传视频进行广泛的定制，结合您组织的特定品牌控制，如标志和颜色。您可以轻松添加全面的字幕，使您的内容对更广泛的观众可访问，并适合各种社交媒体营销平台。