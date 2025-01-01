慈善活动宣传视频制作工具：提升您的筹款效果
利用HeyGen的智能从脚本到视频功能，轻松生成强大的筹款视频。
示例提示词1
开发一个温馨的45秒慈善视频，分享我们最近倡议的深远影响，目标是过去的捐赠者、志愿者和更广泛的社区，以加强他们的支持。该视频应采用真实而反思的视觉风格，展示受益者和活动成功的真实短片或照片，配以柔和、激励人心的背景音乐。利用HeyGen的字幕功能，确保所有观众的最大可访问性和情感共鸣，并结合媒体库/素材支持以增强故事讲述。
示例提示词2
制作一个信息丰富的60秒宣传视频，旨在提高对关键社会问题的认识，并介绍我们非营利组织的解决方案，吸引新观众和潜在合作伙伴。视觉美学应干净、专业且略显紧迫，结合引人注目的统计数据和真实案例，配以严肃但充满希望的背景音乐。使用HeyGen的AI虚拟形象来有说服力地传达关键事实和统计数据，利用从脚本到视频的功能清晰简洁地阐述复杂信息。
示例提示词3
制作一个鼓舞人心的30秒筹款视频，具有幕后花絮的感觉，旨在为我们即将到来的慈善活动招募新志愿者。视觉风格应动态且真实，展示志愿者积极参与并微笑的场景，配以充满活力的背景音乐。使用HeyGen的模板和场景快速组装一个吸引人的序列，并通过利用纵横比调整和导出功能进行社交媒体优化，确保广泛传播。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择视频模板或从脚本开始
通过选择各种专业设计的视频模板来启动您的创作，或利用我们的从脚本到视频功能，将您的书面内容转化为动态宣传视频。
Step 2
用您的媒体和品牌进行定制
通过上传您自己的慈善活动视频、图片和品牌标志来个性化您的宣传视频。访问广泛的媒体库，找到完美的素材和音乐来增强您的信息。
Step 3
添加引人入胜的语音和字幕
通过专业的语音生成提升您的视频，从多样的AI声音中选择来讲述您的故事。通过添加自动字幕来提高可访问性和覆盖面。
Step 4
导出并跨平台分享
以适合不同社交媒体渠道的最佳纵横比下载您完成的慈善活动宣传视频。分享您的引人入胜的故事，以最大化参与度并推动非营利组织的捐款。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强慈善活动宣传视频的故事讲述？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，帮助您制作引人入胜的筹款视频，实现对慈善活动的强大故事讲述，创造情感影响。
HeyGen是否提供慈善活动的视频模板？
是的，HeyGen提供多样化的视频模板和场景，使您能够快速生成定制的视频内容，简化制作有影响力的宣传视频的过程。
HeyGen为制作非营利视频提供了哪些AI功能？
HeyGen集成了强大的AI功能，包括AI虚拟形象、语音生成和从脚本到视频的功能，大大简化了引人入胜的非营利广告和宣传视频的制作，并自动生成字幕。
我可以为组织的慈善视频内容定制品牌吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您轻松整合组织的品牌标志和特定颜色，以确保所有慈善视频内容的一致品牌形象。