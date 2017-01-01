角色视频生成器：即时创建引人入胜的AI视频
通过我们强大的从脚本到视频功能，轻松将您的脚本转化为引人入胜的视觉故事。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个温馨的45秒叙事视频，面向寻找独特礼物创意的家庭和个人，讲述一个个性化物品的感人故事。采用柔和、温暖的电影视觉风格，配以轻柔的过渡和宁静、富有情感的音频风格，背景音乐相伴。利用HeyGen的从脚本到视频功能来构建故事，并包含字幕/说明文字以提高可访问性，确保个性化内容深深打动人心。
开发一个动态的60秒公告视频，面向专业人士和终身学习者，推广一个令人兴奋的新在线课程，采用现代、充满活力的视觉风格和醒目的文字覆盖。音频应自信、热情，并以清晰的叙述传达。利用HeyGen的丰富模板和场景快速设定基调，并使用纵横比调整和导出功能确保在各种平台上完美呈现您的解释视频。
生成一个引人入胜的20秒产品展示视频，面向潜在客户和营销专业人士，突出一个创新的小工具。采用极简、时尚的视觉风格，专注于产品特性，配以角色视频生成器，并结合简洁、有说服力的音频，辅以细微的音效。结合HeyGen的AI化身展示产品互动，并从媒体库/库存支持中汲取资源以丰富视觉呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的视频创作过程？
HeyGen强大的AI视频生成器可以高效地将文本提示转化为引人入胜的视频内容。它集成了逼真的AI化身和专业的语音旁白，简化了各种应用的视频创作流程。
我可以用HeyGen制作哪些创意视频？
作为一个多功能的AI视频制作工具，HeyGen使用户能够制作各种创意内容。您可以轻松生成引人入胜的培训视频、信息丰富的解释视频或个性化内容，使用预制的AI化身和可定制的视频模板。
HeyGen是否支持将文本转化为视频？
是的，HeyGen是领先的文本转视频AI生成器，可以无缝地将您的脚本转化为动态视频。只需输入您的文本，HeyGen利用先进的AI技术生成高质量的视频创作，配有唇同步和富有表现力的AI语音。
HeyGen如何利用AI化身进行视频制作？
HeyGen拥有先进的AI化身生成器，提供多样化的逼真数字角色选择。这些AI化身通过自然的动作和精确的唇同步将您的脚本生动呈现，使您的视频更具吸引力和专业性。