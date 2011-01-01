渠道销售培训视频生成器：提升合作伙伴表现
使用逼真的AI虚拟人快速部署引人入胜的销售培训和入职视频，为您的渠道合作伙伴提供支持。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个针对新用户或现有客户的60秒简洁教程视频，通过清晰的分步骤视觉效果和欢快的背景音乐演示复杂功能。使用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将您的说明转化为引人入胜的演示，并自动添加字幕以提高可访问性。
为新的渠道合作伙伴开发一个30秒的欢迎视频，采用专业、简洁的设计和激励人心的背景音乐，配以温暖的AI语音。该视频应利用HeyGen的模板和场景快速建立品牌一致性，并从媒体库/素材支持中加入相关视觉效果，留下深刻的第一印象。
为内部员工或外部利益相关者制作一个40秒的激励视频，使用高质量的素材镜头和电影音乐阐述公司的愿景。通过从脚本到视频的功能无缝构建这一叙述，确保品牌套件元素在整个过程中得到一致应用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速且有创意地制作引人入胜的培训视频？
HeyGen通过庞大的模板库和逼真的AI虚拟人，帮助用户快速制作专业培训视频。只需提供您的脚本，HeyGen的从文本到视频技术将通过AI语音将您的内容生动呈现。
是什么让HeyGen成为满足多样化内容需求的有效AI视频生成器？
HeyGen是一款强大的AI视频生成器，利用先进的AI语音功能将文本转化为视频。它支持多种应用，包括入职视频和教程视频，并提供多语言支持以覆盖全球观众。
HeyGen能否定制渠道销售培训视频以反映我们的品牌？
当然可以，HeyGen作为出色的渠道销售培训视频生成器，提供强大的品牌控制以确保一致性。您可以轻松整合品牌套件，包括标志和颜色，提升您的销售支持内容。
HeyGen的生成式AI如何增强入职视频的制作？
HeyGen利用先进的生成式AI简化并加速了有影响力的入职视频的制作。用户可以从多样的AI虚拟人中选择，并轻松将脚本转化为引人入胜的视频内容。