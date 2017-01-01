您的首选变更管理视频生成器，助力顺利过渡

使用令人惊叹的AI化身创建引人入胜的内部沟通视频，清晰传达您的信息。

为IT专业人士生成一个90秒的技术解说视频，详细介绍新的网络安全协议的推出及其对数据处理的影响。视觉风格应简洁且数据驱动，结合动画图表和流程图，音频应具备精准、信息丰富的旁白。强调HeyGen的从文本到视频功能如何简化此类详细内部沟通视频的制作，确保在变更管理过程中组织内的准确性和一致性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为所有新员工创建一个2分钟的入职培训视频，指导他们使用更新后的公司费用报告系统。视觉方法应用户友好，包含清晰的屏幕录制和有用的文字注释，配以AI化身的亲切、对话式语调。此培训和入职视频应利用HeyGen的AI化身，使学习体验更加个性化和吸引人，有效地以友好的方式传达程序变更。
示例提示词2
为公司全体员工开发一个1分钟的组织变更沟通视频，概述新的远程工作政策的好处和分阶段实施。视觉风格应现代且专业，使用简洁的信息图表和积极的图像，配以自信且清晰的旁白。此视频应利用HeyGen的字幕/说明功能，确保每个人的可访问性和清晰度，作为有效的变更管理视频生成器，解决潜在问题并建立理解。
示例提示词3
制作一个45秒的产品解说视频，面向现有软件用户和内部开发团队，突出最新功能发布。视觉呈现应动态，包含UI演示和功能提示的快速剪辑，配以热情而精准的旁白。使用HeyGen的视频模板和预制场景快速生成此视频文档，确保新功能的一致性和高质量展示。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

变更管理视频生成器如何工作

轻松创建专业且引人入胜的变更管理视频，清晰传达更新信息，指导您的团队，确保顺利过渡。

1
Step 1
创建您的信息
首先编写或粘贴您的变更管理信息，然后让我们的智能文本到视频技术将您的脚本转化为动态视频。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样化的AI化身中选择一位来讲述您的视频，确保为您的组织变更沟通提供一致且易于理解的代言人。
3
Step 3
应用您的品牌
使用品牌控制融入公司的标志、颜色和字体，保持一致且专业的外观，强化您的内部沟通。
4
Step 4
导出并分享
生成带有自动字幕和说明的最终视频，然后轻松下载或通过您首选的内部沟通渠道分享，以实现最大覆盖。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

推动员工对变更的认同

在组织转型期间激励和告知员工关于新举措和愿景，促进接受和热情。

常见问题

HeyGen如何简化将文本转换为视频的技术过程？

HeyGen通过让您直接从文本脚本生成专业视频来简化视频创作。其先进的从文本到视频功能结合强大的AI视频生成器，自动生成具有真实感的AI化身和旁白的引人入胜的内容。这大大降低了视频制作通常涉及的技术复杂性。

HeyGen能否帮助生成有效的变更管理内部沟通视频？

是的，HeyGen是创建引人入胜的内部沟通视频的理想AI视频生成器，尤其适用于变更管理。您可以快速利用可定制的视频模板和AI化身，有效传达关键信息，确保组织变更沟通的一致性和清晰性，而无需丰富的视频制作经验。

HeyGen在企业视频中提供哪些品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的视频与公司的身份完美契合。您可以轻松将您的标志、品牌颜色和自定义字体融入视频模板，保持所有内部沟通视频或营销视频的专业和一致外观。

HeyGen的AI化身和旁白生成如何提升我的视频内容？

HeyGen创新的AI化身和高质量的旁白生成通过提供无需拍摄的人性化触感提升您的视频内容。这些逼真的说话头像可以清晰而富有表现力地传达您的信息，自动字幕/说明进一步增强，使您的视频在培训和入职视频或产品解说等各种用途中更具吸引力和可访问性。