制作一段45秒的宣传视频，使用HeyGen的AI虚拟形象，专门针对有抱负的内容创作者和小企业主，揭示本月的创意挑战。视觉风格应明亮现代，包含动态文字叠加和激励人心的欢快配乐，同时叙述使用AI虚拟形象作为“本月挑战视频制作人”来激励参与并引导观众完成初始步骤。这个短视频应充满鼓励和视觉刺激，激发对新视频挑战的即时兴趣。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为最近结束的“30天视频挑战”参与者制作一段60秒的庆祝回顾视频，旨在激励广泛的创意社区。视觉风格应为快速剪辑的多样视频片段，展示挑战中的各种创意想法和成就，配以振奋人心的胜利音轨。这个视频强调视频创作的旅程，必须结合HeyGen的字幕/说明文字以确保可访问性并强调关键要点，创造出强烈的成就感和共同的灵感。
示例提示词2
想象一个针对新HeyGen用户的30秒简短教学视频，帮助他们快速成为社交媒体的“视频制作人”。这个短视频应展示如何轻松地将脚本转换为动态“短视频”，使用HeyGen的从脚本到视频功能。视觉风格应简约，以屏幕捕捉为主，配以清晰、平静的旁白指导过程，伴随柔和、不干扰的背景音乐以保持对技术演示的关注。
示例提示词3
构思一个40秒的引人入胜的预告视频，针对我们现有的社区成员和潜在的新参与者，旨在为下个月的“创意挑战”建立期待。视觉风格应抽象且艺术化，融合HeyGen的媒体库/库存支持中的感性图像，配以细微的动画和文字提示，所有这些都以悬疑而激励人心的电影配乐为背景。这个视频旨在通过暗示即将到来的多样主题来激发好奇心和“激发创意”，让观众对下一个视频挑战的揭晓充满期待。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

本月挑战视频制作人的工作原理

轻松为任何创意挑战制作引人入胜的视频，赋予您分享独特故事和激励他人的能力。

1
Step 1
选择您的创意起点
从HeyGen的多样模板和场景中选择，启动您的“本月挑战视频制作人”项目。浏览预设计的布局，找到适合您创意挑战的完美基础。
2
Step 2
生成引人入胜的叙述
通过强大的语音生成功能将您的脚本变为现实。只需输入文本，HeyGen将为您的“视频挑战”作品创建引人入胜的叙述，确保清晰和影响力。
3
Step 3
定制您的视觉效果和品牌
通过个性化的品牌控制提升您的视频。整合您的标志、定制颜色和我们库中的独特媒体，以反映您的风格并在观众中“激发创意”。
4
Step 4
导出并分享您的杰作
通过无缝的纵横比调整和导出，为任何平台准备您的视频。创建适合社交媒体或YouTube Shorts的“短视频”，准备提交并展示您的才华。

使用案例

激励和激发参与者

制作强有力的激励视频以启动或结束您的挑战，激励参与者和追随者保持一致性并实现他们的目标。

常见问题

HeyGen如何简化创意挑战的视频制作？

HeyGen通过“从脚本到视频”和多样的“AI虚拟形象”功能，帮助用户轻松为任何“创意挑战”创建视频。这个平台通过简化“编辑”过程来“激发创意”，让您专注于“创意想法”而无需复杂的工具。

HeyGen可以用作专门的“本月挑战视频制作人”吗？

当然可以，HeyGen是任何“30天视频挑战”或持续“视频挑战”的理想“视频制作人”。它提供专业的“模板和场景”以及“语音生成”功能，帮助您快速制作和“提交视频”作品。

HeyGen如何帮助我优化“短视频”以适应“社交媒体”平台如“YouTube Shorts”？

HeyGen使您能够轻松制作高质量的“短视频”，优化适用于“社交媒体”，包括“YouTube Shorts”。通过“纵横比调整和导出”以及自动“字幕/说明文字”，您的任何“视频挑战”创作都将脱颖而出，实现在线“个人成长”。

HeyGen提供哪些定制选项来展示我在“视频挑战”中的独特“创意想法”？

HeyGen提供广泛的“品牌控制”，允许您整合自己的标志和偏好颜色来个性化您的“视频创作”。您还可以访问丰富的“媒体库/库存支持”以进一步发展您的独特“创意想法”，使每个“视频挑战”作品与众不同。