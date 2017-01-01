认证培训视频生成器，轻松创建课程
快速使用AI化身开发引人入胜的培训视频和在线课程，实现最大影响力。
开发一个90秒的解释视频，专为内部工程团队设计，详细介绍新的软件更新。视觉风格应简洁现代，包含屏幕文字覆盖和动画图形，并配以权威且引人入胜的旁白。利用HeyGen强大的“从脚本到视频”功能快速生成精准叙述，并通过专业的“旁白生成”增强，以确保在这一关键技术培训中实现清晰沟通。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个引人入胜的2分钟合规培训视频，面向所有部门的新员工，重点关注数据隐私法规。该视频应采用专业但亲切的视觉风格，配以令人安心、平和的音频语调，使复杂信息易于理解。利用HeyGen逼真的“AI化身”一致地呈现内容，确保通过自动生成的“字幕/说明”强化所有关键点，以最大限度地提高这一重要员工入职过程的可访问性。
示例提示词2
制作一个鼓舞人心的60秒宣传视频，以吸引潜在学习者参加新的专业认证培训视频生成程序。视觉美学应动态现代，展示成功故事和关键优势，配以振奋人心的背景音乐和激励人心的声音。使用HeyGen多样化的“模板和场景”构建这个引人入胜的叙述，并通过“媒体库/库存支持”提供的高质量视觉效果丰富故事情节。
示例提示词3
设计一个简洁的45秒教学视频，供用户掌握新的软件模块，这是更广泛的企业培训计划的一部分。视频需要直接的、逐步的视觉呈现，配以清晰的屏幕演示和精确的解释性旁白。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”优化视频以适应各种平台，并整合有效的“字幕/说明”以帮助学习和记忆，在这一实用培训视频场景中。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的培训内容。文本到视频功能将把您的脚本转换为精美的视频，确保您的信息清晰，以实现有效培训。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌或培训师。自定义他们的外观和声音，以一致地传递您的认证内容。
3
Step 3
应用您的品牌
通过使用集成的品牌控制应用自定义标志和颜色来加强您的品牌形象，确保您的培训视频与您的企业形象一致。
4
Step 4
导出以便分发
完成您的视频并以适合任何平台的各种格式导出。通过SCORM导出与您的LMS无缝集成，以提供有影响力的企业培训。
常见问题
HeyGen如何简化认证培训视频的制作？
HeyGen通过利用AI化身和从文本到视频的技术，快速高效地将您的脚本转化为引人入胜的培训内容，从而简化认证培训视频的制作。
HeyGen能否与现有的学习管理系统集成用于企业培训？
是的，HeyGen支持通过SCORM导出等功能与各种学习管理系统无缝集成，从而高效部署您的AI生成的企业培训视频。
HeyGen提供哪些功能来本地化面向多元化受众的培训视频？
HeyGen通过自动字幕/说明和AI旁白功能，帮助本地化您的培训视频，确保您的内容对全球员工具有可访问性和影响力。
HeyGen的AI化身如何增强企业培训视频中的品牌形象？
HeyGen的可定制AI化身允许您在企业培训视频中保持一致的品牌形象，通过与公司形象一致的专业视觉效果将您的脚本生动呈现。