通过我们的认证教育视频制作工具提升课程
通过引人入胜、栩栩如生的AI化身简化复杂主题，提升您的培训项目，为认证教育视频增添活力。
为当前在复杂模块中挣扎的学习者创建一个60秒的解释视频，旨在简化认证的复杂主题。该视频应采用简洁且教育性的视觉风格，利用清晰的屏幕文本和精心选择的模板和场景来说明抽象概念。音频将采用冷静、权威的旁白，并配以准确的字幕/说明，以帮助所有观众在教育视频环境中理解。
开发一个30秒的宣传视频，针对L&D团队和HR团队，突出他们如何轻松提升培训和认证项目。视觉风格应简洁且专业，结合自定义品牌控制和相关的媒体库/库存支持，以反映企业身份。动态的旁白生成将快速传达我们认证视频制作工具的强大功能，使内容创作无缝且有影响力。
制作一个简洁的15秒动画视频，向认证专业人士传达重要更新。视觉风格应明亮、友好且视觉上易于访问，使用简单的动画视频元素。音频应为直接、信息丰富的信息，通过从脚本到视频的功能创建，确保在短时间内产生高影响力。此视频经过纵横比调整和导出优化，可用于各种平台，作为快速、重要的通知。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我们的培训和认证项目？
HeyGen通过快速创建引人入胜的教育视频，改变了L&D和HR团队开发在线课程的方式。利用我们丰富的视频模板和AI化身，简化认证的复杂主题，使学习更具影响力。
HeyGen是否为教育视频提供自定义品牌？
是的，HeyGen提供强大的自定义品牌控制，允许您将组织的标志和配色方案融入所有认证视频中。这确保了一致性，并在所有教育内容中加强了您的品牌形象。
是什么让HeyGen成为教育内容的有效视频创作工具？
HeyGen是一个有效的视频创作工具，因为它利用AI化身和从脚本到视频的功能，简化了高质量教育视频的制作。这使您能够快速创建动态内容，帮助简化认证的复杂主题，而无需高级视频编辑技能。
HeyGen能否将文本脚本转换为动画教育视频？
当然可以。HeyGen可以轻松地将您的文本脚本转换为动画教育视频，配有AI语音生成和自动字幕。这简化了认证视频的内容创作过程，使其变得可访问且高效。