启动强大的证书培训视频项目
简化您的课程创建，使用AI化身提供一致的视觉叙事，颁发专业证书。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一段45秒的引人入胜的解释视频，用于“在线培训项目”模块，介绍数字营销基础知识。目标是现有学习者，采用简洁、信息丰富的视觉风格，结合屏幕文字和清晰的音频来强化关键概念。这个“培训视频”部分应有效地将复杂的想法简单化，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成内容并保持一致的信息传递。
示例提示词2
设计一段30秒的动态宣传视频，面向人力资源经理和学习与发展专业人士，突出现代“视频制作”在“企业培训视频”计划中的效率。视觉风格应简洁专业，包含多样化的素材镜头和权威的旁白。确保视频强调制作精良内容的影响，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持来增强视觉吸引力。
示例提示词3
为教育工作者和“课程创建”专家制作一段简洁的60秒提示视频，聚焦于“教学设计”的关键原则，以实现引人入胜的学习。采用亲切且信息丰富的视觉风格，或许使用简单的动画或屏幕截图，配以友好、鼓励的旁白。这个简短指南应通过HeyGen的字幕/说明功能提高可访问性和观众理解力，使复杂的想法易于消化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的视频内容
为您的课程开发引人入胜的“视频脚本”。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能快速将您的内容转化为专业的“培训视频”。
Step 2
选择视觉效果和AI化身
从HeyGen的多样化“AI化身”中选择，以传递您的内容，增强“证书培训视频项目”的“视觉叙事”。
Step 3
应用品牌和专业性
使用HeyGen的“品牌控制（标志、颜色）”自定义您的“企业培训视频”，确保所有“专业证书”具有一致和专业的外观。
Step 4
导出您的项目
使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能完成您的课程准备，将视频准备好用于各种平台，简化您的“在线培训项目”的整个“制作过程”。
常见问题
HeyGen如何提升我们的证书培训视频项目开发？
HeyGen利用AI化身和从文本到视频的功能，简化高质量培训视频的制作，使复杂的视频制作变得易于访问和高效。
HeyGen为何适合创建引人入胜的在线培训项目内容？
HeyGen提供可定制的模板和品牌控制，确保您的在线培训项目内容保持一致的视觉叙事。其直观的平台简化了课程创建，使您能够快速制作专业内容。
HeyGen能否帮助制作专业证书和企业培训的专业视频？
当然可以，HeyGen能够创建适合专业证书的精美企业培训视频。您可以轻松将视频脚本转化为引人入胜的内容，配以先进的旁白生成和自动字幕，确保高质量标准。
HeyGen如何简化培训材料的视频制作过程？
HeyGen通过提供强大的媒体库和从文本到视频的功能与AI化身，简化了整个视频制作过程。这大大减少了传统视频编辑和后期制作的需求，加速了所有培训视频的内容交付。