为潜在客户和投资者创建一个有影响力的45秒营销视频，展示新产品发布。视觉和音频风格应动态且现代，使用鲜艳的色彩和引人入胜的背景音乐，明确符合品牌指南。使用HeyGen的AI虚拟人展示产品特性，确保在整个演示过程中保持一致的品牌控制。
为新员工制作一个信息丰富的30秒培训视频，介绍公司文化和基本工具。视觉风格应简洁、指导性强且友好，结合易于理解的图形，音频语调应轻松愉快。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个专业且引人入胜的欢迎信息。
为社交媒体粉丝制作一个简洁的15秒高质量视频，传达公司领导的快速提示或公告，优化用于移动视频创作。视觉风格应快速且时尚，具有快速剪辑和有冲击力的屏幕文字，配以充满活力的背景音乐。通过使用HeyGen的字幕/说明功能，确保在无声情况下也能轻松观看。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业CEO视频的制作？
HeyGen利用先进的AI虚拟人和文本转视频技术，让您可以从简单的脚本生成精美的CEO视频。这使得高质量视频创作变得易于实现，并能有效地进行企业沟通。
我的企业沟通视频有哪些品牌控制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您上传自己的标志并自定义颜色，以确保每个视频都完美符合您的品牌形象。您还可以整合自己的媒体库，以确保所有视频的视觉信息一致。
使用HeyGen的AI视频制作器，我可以多快生成视频？
使用HeyGen直观的AI视频制作器，您可以在几分钟内将文本转化为包含逼真AI虚拟人的引人入胜的视频。这一高效流程非常适合快速制作各种营销或培训视频，体现了创意的视频制作方法。
HeyGen能否帮助我仅通过脚本创建引人注目的CEO视频？
当然可以，HeyGen使您能够通过简单地输入或粘贴脚本来创建有影响力的CEO视频。我们的平台会自动生成一个AI虚拟人来传达您的信息，并配有专业的旁白和必要的字幕，简化您的视频制作过程。