CEO公告视频制作工具：专业信息，快速传达

使用先进的文本转视频技术，将您的信息转化为高影响力的CEO公告视频。

制作一段60秒的CEO公告视频，面向内部员工，介绍新的公司愿景。视觉风格应专业且鼓舞人心，采用现代图形和自信、权威的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，确保您的信息在整个组织中无缝传达，提升企业沟通效果。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段45秒的专业视频，面向潜在客户，突出产品发布的关键点。视频应具有流畅、动态的视觉风格，配以引人入胜的动画和充满活力、自信的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象，以一致的品牌代言人呈现您的信息，让您的营销视频脱颖而出。
示例提示词2
为社交媒体粉丝制作一段30秒的公告视频，庆祝公司里程碑。此视频需要引人入胜且视觉丰富的风格，配以生动的动态图形和轻快、友好的背景音乐。使用HeyGen的可定制模板和场景，轻松打造出色的视频作品，快速实现精美外观。
示例提示词3
设计一段90秒的CEO信息视频，面向新员工进行入职培训，阐述公司价值观。视觉风格应温馨且具有品牌特色，文字清晰易读，由平和且令人安心的AI声音传达。通过HeyGen自动生成精准字幕，确保您的重要培训视频能够广泛传播。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

CEO公告视频制作工具的工作原理

快速将您的CEO信息转化为精美、专业的视频，使用AI虚拟形象和强大的编辑工具，使企业沟通变得轻松且有影响力。

1
Step 1
创建您的公告脚本
首先将您的CEO公告脚本直接粘贴到平台中。从多种为企业沟通设计的可定制视频模板中选择，为您的信息奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI代言人
从多样化的AI虚拟形象库中选择一个来代表您的CEO或品牌。我们的先进AI声音将从您的脚本中生成自然的语音，确保专业的传达。
3
Step 3
应用您的品牌和媒体
通过添加标志、品牌色彩和自定义字体来整合公司的品牌。通过相关的库存视频或从集成库中上传您自己的媒体来增强您的视频，使您的信息在视觉上更具吸引力。
4
Step 4
安全导出和分享
预览完整的CEO公告视频，然后以各种纵横比和分辨率导出。轻松在您的内部和外部沟通渠道中分享高质量的企业信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

高影响力的企业沟通

.

制作专业的高影响力公告视频，用于关键的企业沟通，确保您的信息突出并引起共鸣。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我制作专业的CEO公告视频？

HeyGen通过先进的AI视频技术，轻松制作专业的CEO公告视频。只需从可定制的视频模板开始，添加您的脚本，HeyGen的AI虚拟形象就会生成引人注目的虚拟代言人视频，让您的信息不容错过。

是什么让HeyGen成为有效的企业沟通AI视频制作工具？

HeyGen通过快速高效地将文本转化为专业视频，简化了企业沟通。借助AI虚拟形象、文本转视频功能和可定制的视频模板，您可以轻松制作高质量的营销视频和内部公告。

我可以在HeyGen视频中自定义品牌和视觉元素吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将公司的标志和品牌色彩融入视频中。您还可以通过文字动画、库存视频和背景音乐自定义视频元素，确保您的企业视频保持品牌一致性并闪耀光彩。

HeyGen如何将脚本转换为动态视频？

HeyGen创新的文本转视频功能允许您使用AI声音和逼真的AI虚拟形象将任何脚本转化为动态视频。只需输入您想要的文本，选择一个虚拟形象和声音，HeyGen就会处理视频制作过程，使您能够轻松制作专业的视频信息。