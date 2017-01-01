CEO公告视频生成器：创建有影响力的更新

制作引人注目的企业公告视频，使用逼真的AI化身，确保您的高管更新以专业和高效的方式传达。

制作一个引人注目的60秒企业公告视频，其中一个设计成自信CEO形象的AI化身传达关于公司新方向的鼓舞人心的信息。这个高质量的视频面向内部员工和关键投资者，应该具有时尚现代的视觉风格，并通过令人安心且权威的声音，利用HeyGen的AI化身传递具有影响力的高管更新。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的45秒高管更新视频，面向股东和高级管理层，详细介绍公司第三季度的业绩和未来的战略转变。视觉风格应干净专业，结合细微的图形叠加以突出关键指标，同时音频保持严肃但乐观的语调，利用HeyGen的从脚本到视频功能确保此企业公告视频的信息传达准确。
示例提示词2
开发一个吸引人的30秒内部视频信息，面向所有员工，宣布一项新的公司范围的健康计划。这个企业沟通作品应采用友好和亲切的视觉风格，配以振奋人心的背景音乐，使其易于接近和鼓励，充分利用HeyGen的模板和场景来简化制作并确保品牌一致性。
示例提示词3
设想一个简洁的20秒外部更新，针对最近的市场发展或向客户和外部利益相关者的快速公告。这个视频需要一个视觉上有品牌背景，保持通过品牌控制的企业身份，并通过HeyGen的语音生成功能生成一个冷静但坚定的声音，以清晰地传达简洁的信息，利用AI语音在所有沟通中保持一致的语调。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

CEO公告视频生成器如何工作

通过AI驱动的轻松制作专业且有影响力的CEO公告视频。快速高效地将您的脚本转化为精致的企业信息。

1
Step 1
创建您的脚本
起草您的详细公告信息。我们的平台利用从脚本到视频的技术，将您的文字转化为引人入胜的视觉内容，以实现有效的企业沟通。
2
Step 2
选择您的AI化身和语音
选择一个专业的AI化身来代表您的CEO或发言人。通过搭配一个能够有影响力地传达您的高管更新的AI语音，进一步增强您的信息。
3
Step 3
应用品牌和媒体
利用我们全面的品牌控制，整合公司的标志和品牌颜色。这确保您的公告视频保持一致的企业身份和专业外观。
4
Step 4
导出您的公告视频
完成您的创作，利用我们的纵横比调整和导出功能，生成高质量的企业公告视频，确保其完美适合任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为社交媒体制作引人入胜的企业公告

.

快速创建和分享专业、引人入胜的公告视频，优化适用于各种社交媒体平台。

background image

常见问题

HeyGen如何简化CEO公告视频的制作？

HeyGen使您能够以无与伦比的轻松创建专业的CEO公告视频和企业公告视频。我们的AI视频生成器使用逼真的AI化身和AI语音将您的脚本转化为高质量视频，大大简化了您的企业沟通。

HeyGen为企业公告视频提供哪些品牌控制？

HeyGen提供广泛的品牌控制，以确保您的企业公告视频完美契合公司的身份。您可以使用可定制的视频模板，整合您的标志和品牌颜色，并从丰富的库存视频库中选择，以保持一致的高质量视频输出。

HeyGen能否直接从脚本生成公告视频？

是的，HeyGen作为公告视频生成器，通过直接将您的脚本转化为引人入胜的视频内容而表现出色。我们的先进文本到视频AI功能自动生成专业视频，配有AI语音和自动生成字幕，节省了大量制作时间。

HeyGen可以通过AI视频增强哪些类型的企业沟通？

HeyGen的AI视频生成器非常适合各种企业沟通需求，包括高管更新、内部视频信息和培训内容。利用先进的AI功能，HeyGen帮助您创建引人入胜且一致的视频沟通，与您的受众产生共鸣。