CEO公告视频生成器：创建有影响力的更新
制作引人注目的企业公告视频，使用逼真的AI化身，确保您的高管更新以专业和高效的方式传达。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的45秒高管更新视频，面向股东和高级管理层，详细介绍公司第三季度的业绩和未来的战略转变。视觉风格应干净专业，结合细微的图形叠加以突出关键指标，同时音频保持严肃但乐观的语调，利用HeyGen的从脚本到视频功能确保此企业公告视频的信息传达准确。
开发一个吸引人的30秒内部视频信息，面向所有员工，宣布一项新的公司范围的健康计划。这个企业沟通作品应采用友好和亲切的视觉风格，配以振奋人心的背景音乐，使其易于接近和鼓励，充分利用HeyGen的模板和场景来简化制作并确保品牌一致性。
设想一个简洁的20秒外部更新，针对最近的市场发展或向客户和外部利益相关者的快速公告。这个视频需要一个视觉上有品牌背景，保持通过品牌控制的企业身份，并通过HeyGen的语音生成功能生成一个冷静但坚定的声音，以清晰地传达简洁的信息，利用AI语音在所有沟通中保持一致的语调。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化CEO公告视频的制作？
HeyGen使您能够以无与伦比的轻松创建专业的CEO公告视频和企业公告视频。我们的AI视频生成器使用逼真的AI化身和AI语音将您的脚本转化为高质量视频，大大简化了您的企业沟通。
HeyGen为企业公告视频提供哪些品牌控制？
HeyGen提供广泛的品牌控制，以确保您的企业公告视频完美契合公司的身份。您可以使用可定制的视频模板，整合您的标志和品牌颜色，并从丰富的库存视频库中选择，以保持一致的高质量视频输出。
HeyGen能否直接从脚本生成公告视频？
是的，HeyGen作为公告视频生成器，通过直接将您的脚本转化为引人入胜的视频内容而表现出色。我们的先进文本到视频AI功能自动生成专业视频，配有AI语音和自动生成字幕，节省了大量制作时间。
HeyGen可以通过AI视频增强哪些类型的企业沟通？
HeyGen的AI视频生成器非常适合各种企业沟通需求，包括高管更新、内部视频信息和培训内容。利用先进的AI功能，HeyGen帮助您创建引人入胜且一致的视频沟通，与您的受众产生共鸣。