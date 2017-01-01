目录视频生成器：快速创建惊艳的产品视频

轻松将产品图片转化为引人入胜的社交媒体产品视频，配以专业配音生成。

创建一个动态的90秒解释视频，目标是需要高效内容创作的小企业主和电商经理。视觉风格应简洁现代，动态展示产品特性，配以由HeyGen的配音生成功能生成的欢快专业的配音。此视频旨在展示AI产品视频生成器如何简化他们的营销工作。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个1分钟的宣传视频，专为希望快速生成高质量内容的营销专业人士设计。美学风格应光滑且品牌化，快速切换各种产品展示，配以充满活力的背景音乐和清晰的旁白。利用HeyGen的丰富模板和场景，创建一个专业的目录视频生成器，吸引并告知观众。
示例提示词2
制作一个信息丰富的2分钟解释视频，专为科技初创公司和SaaS公司量身定制，以易于理解的方式详细介绍复杂的软件功能。视觉风格应为动画和友好，利用HeyGen的AI虚拟形象以对话和吸引人的音频风格呈现关键信息，使复杂主题易于潜在用户理解。此视频将作为新产品入门的全面解释视频。
示例提示词3
想象一个快节奏的45秒产品演示视频，目标是全球电商品牌和社交媒体营销人员，他们需要接触多元化的受众。视觉效果应丰富多样的产品镜头和最少的屏幕文字，与时尚的背景音乐同步。通过包含HeyGen的字幕/说明，确保最大程度的可访问性，使其成为国际范围内有效的产品视频制作工具。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

目录视频生成器的工作原理

快速高效地创建惊艳的产品视频，展示您的目录，提升参与度并提高销售额，使用我们直观的AI平台。

1
Step 1
选择您的模板
首先从各种预设计的视频模板中选择，以快速为您的产品展示奠定基础。
2
Step 2
自定义内容
利用直观的拖放编辑器安排产品视觉效果，添加描述性文字，并整合其他媒体元素。
3
Step 3
生成配音
通过我们先进的配音生成和自动字幕功能，增强视频的清晰度和吸引力，以解释产品特性。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的引人入胜的产品视频，并以各种纵横比导出，以便在各个平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功和产品

展示满意的客户及其使用您产品的体验，建立信任并推动销售。

常见问题

HeyGen如何简化产品视频的制作？

HeyGen的AI产品视频生成器通过直观的拖放编辑器简化视频制作，允许您使用专业视频模板将产品图片转化为引人入胜的产品视频。这一强大的AI视频制作功能使任何用户都能高效地进行创作，优化社交媒体等平台的使用。

HeyGen能为产品视频创建AI虚拟形象和自定义配音吗？

是的，HeyGen作为先进的AI视频制作工具，能够直接从文本中生成逼真的AI虚拟形象和自然听感的配音。它还提供自动字幕以增强可访问性和覆盖面，确保您的信息清晰传达。

我可以使用哪些媒体资产来增强HeyGen的产品视频？

HeyGen的目录视频生成器支持多种媒体资产来增强您的产品视频，包括您自己的产品图片、丰富的库存媒体库和吸引人的音乐。您还可以利用这些资产轻松创建高效的视频广告，用于解释视频或其他营销内容。

HeyGen的产品视频制作工具如何帮助制作高效的视频广告或社交媒体内容？

HeyGen的产品视频制作工具旨在制作多功能、高质量的内容，非常适合创建高效的视频广告和引人入胜的社交媒体帖子。您可以轻松地将产品视频调整为适合Shopify等平台的各种纵横比和格式，确保在所有渠道上产生最大影响。