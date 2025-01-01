目录增强视频制作器：利用AI提升销售
使用从脚本到视频的文本自动化高质量产品视频，为您的电子商务目录提升销售。
138/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
创建一个活力四射的30秒宣传视频，针对小型在线零售商，设计为“新产品发布宣传视频模板”，快速介绍一件新产品。视觉风格应动态且视觉吸引力强，使用明亮的色彩和充满活力的过渡效果，配以欢快、现代的音乐，全部使用HeyGen的丰富“模板和场景”构建，确保视频外观精致专业。这个视频将有效吸引注意力，实现有效的“电子商务视频营销”。
示例提示词2
开发一个有说服力的60秒“视频目录广告”宣传片，针对市场营销经理，强调“可扩展的创意能力”以适应多样化的产品线。视频应采用时尚的企业视觉风格，配以有影响力的图形和流畅的过渡效果，使用“语音生成”从脚本生成的引人注目的权威旁白，确保信息传递一致和高质量的音频体验。
示例提示词3
制作一个简洁的15秒社交媒体广告，针对社交媒体营销人员，突出产品的“高质量视觉效果”并带有“个性化”元素。这个快速视频应具有时尚、快速的编辑和现代背景音乐，确保最大程度的参与度，并且必须包含清晰可见的“字幕/说明”，即使在无声观看时也能传达关键信息，非常适合快速浏览。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
上传产品数据
首先整合您现有的产品信息流。我们的平台利用您的产品数据集成，作为动态视频生成的准确基础，保持与您的目录一致性。
2
Step 2
选择视频模板
从专业设计的视频模板库中选择，优化用于电子商务。这些模板为创建高质量视觉效果提供了快速有效的起点。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过加入吸引人的元素来个性化您的视频。使用AI化身、从脚本到视频的动态文本或自定义语音解说来增强产品说明，使您的目录栩栩如生。
4
Step 4
导出和部署
通过精确的纵横比调整和针对各种广告平台的导出选项来完成您的视频。您增强的目录视频现在已准备好进行有影响力的分发。
常见问题
HeyGen如何提升我产品视频的创意质量？
HeyGen的AI视频创作平台使您能够为产品视频制作高质量的视觉效果，提供创意功能，如自定义字体和媒体，以及引人入胜的动画，以独特方式展示您的产品。
是什么让HeyGen成为电子商务的有效产品视频制作工具？
HeyGen作为一个强大的产品视频制作工具，通过其无代码视频创作和自动化视频创作功能，提供全面的电子商务视频解决方案，非常适合高效生成有影响力的视频目录广告。
HeyGen能否利用AI化身进行引人入胜的产品演示？
是的，HeyGen利用逼真的AI化身和从脚本到视频的文本功能，创建引人入胜的产品演示视频，配以自然的语音生成，显著提升参与度。
HeyGen如何支持大规模产品目录的视频创作？
HeyGen作为一个强大的目录增强视频制作器，通过其自动化视频创作过程和无缝的产品数据集成，实现可扩展性，简化您的创意流程以适应广泛的产品线。