使用我们的公告视频制作器 制作令人惊叹的视频
解锁AI驱动的视觉生成技术的力量，利用可定制的模板制作引人入胜的公告视频，并实现无缝的社交媒体分享。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
为了一段60秒的选角揭晓视频，HeyGen的视频模板提供了一种时尚现代的设计，专为社交媒体分享量身定制。这款视频非常适合选角机构和星探使用，结合了定制选项和HeyGen的媒体库/素材支持，打造出一个视觉上令人印象深刻的展示。视频特点是简洁、极简主义的美学风格，以及细腻的过渡效果和柔和的器乐配乐，非常适合突出您选角的独特才华。
利用HeyGen的视频创作工具，用30秒的选角公告吸引观众。这款视频专为独立电影制作人和小型制作公司设计，采用大胆而戏剧性的视觉风格，并通过HeyGen的配音生成技术增添专业感。高对比度的色彩使用和动态的摄像机移动确保您的公告脱颖而出，而充满活力的背景音乐则从头到尾吸引观众。
使用HeyGen的公告视频生成器，在90秒内发布您的新阵容，该生成器专为大型制作公司和娱乐网络量身定制。这段视频具有电影般的视觉风格，包括广阔的镜头和史诗般的背景音乐，营造出宏伟感。HeyGen的字幕/标题功能确保所有观众都能无障碍观看，而基于模板的设计则允许快速且轻松地进行定制。这段视频非常适合给广泛的观众留下深刻印象。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen的公告视频制作工具通过AI驱动的工具赋能创作者，以制作引人入胜的选角公告。借助可定制的演员视频模板和无缝的社交媒体分享功能，HeyGen简化了视频创作过程。
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly create captivating casting announcement videos with HeyGen's AI-driven visual generator and share them effortlessly on social media.
激励并提升观众的情绪，用励志视频.
Use HeyGen's video effects and background music to craft inspiring casting announcements that resonate with your audience.
常见问题
HeyGen的公告视频制作器如何提升我的创意项目？
HeyGen的公告视频制作器提供了一系列定制选项和视频模板，让您可以轻松创建视觉上令人惊叹的视频。其AI驱动的视觉生成器确保您的项目以专业品质脱颖而出。
HeyGen的视频创作工具为技术用户提供了哪些功能？
HeyGen的视频创作工具提供了高级功能，如从脚本到视频的文本转换、配音生成以及宽高比调整。这些功能使它成为寻求全面视频编辑软件用户的强大选择。
我可以使用HeyGen添加视频效果和背景音乐吗？
是的，HeyGen允许您使用各种视频效果和背景音乐选项来增强您的视频，确保您的内容引人入胜且充满活力。
HeyGen支持我分享视频到社交媒体吗？
当然，HeyGen 让您可以轻松地在社交媒体平台上分享视频，这要归功于它基于模板的设计和无缝的导出选项。