Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的复习视频，针对有经验的收银员，重点介绍高级假币检测技术和安全交易。采用时尚、信息丰富的视觉风格，动态剪辑来自HeyGen媒体库/库存支持的货币示例，配以清晰的文本转视频脚本旁白和自动生成的字幕/说明。
制作一个1.5分钟的员工培训视频，面向收银员和班次主管，展示高效平衡现金抽屉的精确步骤。利用可定制的模板和场景，提供实用的解释性视觉方法，特色是AI虚拟形象演示过程，配以鼓励性的旁白生成，确保全面的企业学习。
生成一个30秒的快速提示视频，面向所有收银员，促进培训参与度和最佳客户服务实践的保留。视觉和音频风格应友好积极，由AI虚拟形象从文本转视频脚本传递简明信息，设计为便于在各种平台上分享和观看，使用纵横比调整和导出。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建有效的现金处理培训视频？
HeyGen使您能够快速生成吸引人的员工培训视频，涵盖现金处理等关键主题。利用AI虚拟形象和文本转视频脚本功能，确保安全交易和平衡现金抽屉的清晰、一致的指导，从而节省内容创作时间。
HeyGen提供哪些高级功能来增强培训视频？
HeyGen提供了一套高级功能来定制您的培训视频。这包括逼真的AI虚拟形象、动态旁白生成、自动字幕/说明和屏幕录制功能，以提供全面的企业学习体验。
HeyGen是任何培训视频制作者的直观平台吗？
当然！HeyGen被设计为一个易于使用的AI培训视频生成器，提供可定制的模板和用户友好的界面。您可以轻松创建吸引人的内容，包括员工培训视频，简化您的企业学习过程并高效地为新员工入职。
HeyGen能否帮助保持品牌一致性并降低培训成本？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将品牌标志和颜色整合到所有教学视频中。通过高效创建专业培训视频，组织可以显著降低培训成本并提高员工培训参与度。